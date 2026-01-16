Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Ένας νεκρός από σύγκρουση λεωφορείου και τρένου στο λιμάνι του Αμβούργου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Ένας νεκρός από σύγκρουση λεωφορείου και τρένου στο λιμάνι του Αμβούργου
Η σύγκρουση προκάλεσε και τον τραυματισμό άλλων δέκα σήμερα στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου της γραμμής και μιας μηχανής τρένου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα σήμερα στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός "χαροπαλεύει", δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου "ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο οδηγός της λοκομοτίβας δεν έπαθε τίποτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, "για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί", ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, "υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου".

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.

Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποια ελληνικά προϊόντα μπαίνουν για πρώτη φορά στα ράφια του Σκλαβενίτη

Κίμων: «Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» - Γιατί είναι το απόλυτο game changer

Στην αφετηρία το κοινό οικιστικό project Σπ. Λάτση - Lamda με τους 4 Πύργους στο Ελληνικό

tags:
Γερμανία
σύγκρουση τρένων
νεκροί
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider