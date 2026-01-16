Η Κίνα αντιτίθεται «σθεναρά» στην εμπορική συμφωνία Ταϊβάν - ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν προβλέπει την ανάπτυξη της παραγωγής ημιαγωγών στο αμερικανικό έδαφος, με αντάλλαγμα τη μείωση δασμών.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιτίθεται «σθεναρά» στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊβάν και προβλέπει την ανάπτυξη της παραγωγής ημιαγωγών στο αμερικανικό έδαφος, με αντάλλαγμα τη μείωση των τελωνειακών δασμών στα ταϊβανέζικα προϊόντα.

«Η Κίνα αντιτίθεται συστηματικά και αποφασιστικά σε κάθε συμφωνία που έχει επιπτώσεις στο ζήτημα της κυριαρχίας ή επίσημο χαρακτήρα, η οποία υπογράφεται ανάμεσα σε χώρες με τις οποίες έχει διπλωματικές σχέσεις και την κινεζική περιφέρεια της Ταϊβάν», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Ζιακούν. Κάλεσε τις ΗΠΑ «να σέβονται σχολαστικά την αρχή της μίας Κίνας».

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ