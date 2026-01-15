Στην υποδοχή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας και Τασούλας

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου υποδέχονται στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα».

Στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra», στον Σαρωνικό Κόλπο, θα παραστούν στις 11:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα, ανέφερε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra»- από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό - θα πλεύσει σήμερα το μεσημέρι (λίγο πριν τις 12:00 μ.μ.) στο Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό το ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Η άφιξη του «Κίμωνα» σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό. Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας - καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire - ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων».

Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα ενώ μετά την άφιξή της στο ναύσταθμο Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο. Η διαδικασία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες αλλά και σταδιακή ανάληψη ρόλων.