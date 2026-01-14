Άσεμνη χειρονομία Τραμπ μπροστά στις κάμερες σε εργοστάσιο της Ford

Ο Ντόναλντ Τραμπ ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο χθες την Τρίτη, απαντώντας στις φωνές εργάτη που τον προπηλάκιζε καθώς επισκεπτόταν εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν, χειρονομία που βρήκε «προσήκουσα» ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο χθες την Τρίτη, απαντώντας στις φωνές εργάτη που τον προπηλάκιζε καθώς επισκεπτόταν εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν, χειρονομία που βρήκε «προσήκουσα» ο Λευκός Οίκος.

Οι κάμερες του ιστότοπου ΤΜΖ κατέγραψαν το περιστατικό, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εικονίζεται να κοντοστέκεται πάνω σε υπερυψωμένο διάδρομο, καθώς επισκέπτεται εργοστάσιο της Ford και να κάνει την επίμαχη χειρονομία προς την κατεύθυνση του ατόμου που φέρεται να τον αποκαλεί «προστάτη παιδεραστών», προφανώς αναφερόμενος στην υπόθεση Έπστιν, που έχει φέρει σε δυσάρεστη θέση τον Τραμπ και δίχασε τη βάση των ψηφοφόρων του. Το TMZ ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ φώναξε άσεμνες βρισιές πριν δείξει το δάχτυλο.

«Κάποιος παλαβός ούρλιαζε χυδαίες ύβρεις, σε παροξυσμό οργής, κι ο πρόεδρος αντέδρασε κατά τρόπο εντελώς προσήκοντα και χωρίς αμφισημία», σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ σε γραπτή δήλωσή του που διένειμε σε ΜΜΕ, ανάμεσά τους το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργάτη της Ford εν αναμονή της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί για το περιστατικό, με τον 40 χρονο Τι Τζέι Σαμπούλα να δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του. Τόνισε ότι ανησυχεί για το μέλλον της δουλειάς του και πιστεύει ότι έχει στοχοποιηθεί για να υπάρξουν «αντίποινα» επειδή «ντρόπιασε τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του».

Εκπρόσωπος της Ford δήλωσε στο TMZ ότι ήταν γενικά περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοί τους εκπροσώπησαν την εταιρεία και ότι ήταν ένα «σπουδαίο γεγονός». Ωστόσο, πρόσθεσαν, δεν ανέχονται «κανείς να λέει κάτι ακατάλληλο» στις εγκαταστάσεις τους. «Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε μια διαδικασία για να το αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν ασχολούμαστε με συγκεκριμένα ζητήματα προσωπικού», είπαν.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να δημοσιοποιήσει τα λεγόμενα αρχεία Έπστιν, έγγραφα που αναμένεται να αποκαλύψουν τις συναλλαγές του ατιμασμένου χρηματιστή και διακινητή σεξουαλικής εκμετάλλευσης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε στο παρελθόν φιλική σχέση με τον νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη 'Επστιν, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε απεργαστεί.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν υπέστησαν εκτενή λογοκρισία.