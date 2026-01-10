Ειδήσεις | Ελλάδα

Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία – Απαγορευτικό απόπλου σε βασικά λιμάνια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία – Απαγορευτικό απόπλου σε βασικά λιμάνια
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, Ρίο - Αντίρριο, Κυλλήνη - Ζάκυνθος και Κυλλήνη - Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα «ανοιχτά μέτωπα» σε οδικές συμβάσεις Παραχώρησης / ΣΔΙΤ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» έκπτωση έως 20% στο λογαριασμό του 2026 - Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δήλωση των ασφαλισμένων κατοικιών

Ποια ελληνικά νησιά κάνουν την δημογραφική ανατροπή - Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πληθυσμιακή συρρίκνωση

tags:
Κακοκαιρία
Λιμάνια
Ακτοπλοΐα
Λιμενικό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider