Ιράν: Βγήκαν μπροστά οι Φρουροί της Επανάστασης - «Κόκκινη γραμμή» η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979

Φόβοι ότι το καθεστώς της Τεχεράνης θα πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις. «Θάνατος στον Χαμενεΐ», το σύνθημα των διαδηλωτών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησαν σήμερα ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία “κόκκινη γραμμή” μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, εδώ και χρόνια.

This is historic. Iranians are bravely flying the real flag of Iran, the Lion and Sun flag, in the heart of their own country as they stand up against the Islamic regime.



The media is completely ignoring this.



Share it. Make it go viral.



pic.twitter.com/Uz52j4Mlxu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Δεν κοπάζουν οι διαδηλώσεις

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας - όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Αυξάνονται οι νεκροί

Η αυτοεξόριστη Ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει «στρατηγική επιλογή» και δεν οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ανέφερε χθες Παρασκευή η ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

This is the true Iran! While Western countries are preoccupied with political correctness and avoiding hurting anyone's feelings, the people of Iran, exhausted by Islam, are setting mosques on fire! 🔥 #IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/EkcWfSmNTv — Persian God (@RealPersianGod) January 9, 2026

Ανυποχώρητος ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών.

Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ