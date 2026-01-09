Αλμανάκ 2026: Τι έχουμε να περιμένουμε τη νέα χρονιά

Εκτός από αργίες και τριήμερα, έχουμε να περιμένουμε γεγονότα, φυσικά φαινόμενα και επετείους που θα μας τραβήξουν το ενδιαφέρον για το 2026 που ξεκινάει.

Η χρονιά που ξεκίνησε είναι «φορτωμένη» με ιδιαίτερα γεγονότα που σίγουρα θα μας τραβήξουν την προσοχή. Αν και παραδοσιακά έχουμε την τάση να ψάχνουμε για αργίες και τριήμερα, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα σημεία που έχουν ενδιαφέρον και κατά πάσα πιθανότητα (εκτός σοβαρού απροόπτου τουλάχιστον) θα κάνουν τη χρονιά που ξεκινάει ξεχωριστή σε σημασία.