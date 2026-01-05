Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών SBU

Ο Μαλιούκ είχε διορισθεί στην θέση του επικεφαλής της SBU τον Φεβρουάριο του 2023, έχοντας ήδη υπηρετήσει ως ασκών καθήκοντα επικεφαλής για μήνες πριν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας της χώρας (SBU) Βασίλ Μαλιούκ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανασχηματισμού στον οποίο έγινε η αντικατάσταση του προσωπάρχη της προεδρίας.

«Τον ευχαρίστησα για το έργο του», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον 42χρονο Μαλιούκ, στις οποίες οι δύο άνδρες φαίνονται να σφίγγουν τα χέρια.

Ο Μαλιούκ, θα συνεχίσει το έργο του εντός του οργανισμού και θα επικεντρωθεί σε «ασύμμετρες επιχειρήσεις» κατά της Ρωσίας, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε επίσης διάταγμα με το οποίο διορίστηκε ο Γεβγκένι Χμάρα, επικεφαλής του τμήματος «Άλφα» που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις κομάντο εντός της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας, ως προσωρινός επικεφαλής της SBU.

Ο Μαλιούκ είχε διορισθεί στην θέση του επικεφαλής της SBU τον Φεβρουάριο του 2023, έχοντας ήδη υπηρετήσει ως ασκών καθήκοντα επικεφαλής για μήνες πριν.

Κατά την διάρκεια της θητείας του, η υπηρεσία πραγματοποίησε σειρά υψηλού επιπέδου επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μια εντυπωσιακής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δεκάδες ρωσικά στρατηγικά αεροσκάφη που στάθμευαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία.

Η SBU ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την εποπτεία της μια επίθεση σε ρωσικό υποβρύχιο και τρεις επιθέσεις στην γέφυρα που συνδέει την Ρωσία με την κατεχόμενη Χερσόνησο της Κριμαίας, που αποτελεί ένα κρίσιμης σημασία κόμβο εφοδιασμού για την Μόσχα.

Ο Μαλιούκ είχε επαινεθεί από τους αναλυτές επειδή βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της SBU, αφότου ο προκάτοχος του Ιβάν Μπακάνοφ είχε αποπεμφθεί από τον Ζελέσνκι τον Ιούλιο του 2022 επειδή δεν κατάφερε να εξαρθρώσει τους Ρώσους κατασκόπους.

Ο Ζελέσνκι δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι είχε ζητήσει από τον Μαλιούκ να επικεντρωθεί περισσότερο στις πολεμικές επιχειρήσεις, προσθέτοντας: «Πρέπει να γίνουν περισσότερες ασύμμετρες επιχειρήσεις εναντίον του κατακτητή και του ρωσικού κράτους και να υπάρξουν πιο στιβαρά αποτελέσματα στην εξάλειψη του εχθρού».

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέρες αφότου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού Κιρίλο Μπουντάνοφ θα αναλάβει την θέση του προσωπάρχη της προεδρίας και ότι θα επιδιώξει να διορίσει νέους υπουργούς Άμυνας και Ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ