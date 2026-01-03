Ειδήσεις | Ελλάδα

Δεμένα τα πλοία σε αρκετά λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων

Επικρατούν ισχυροί νότιοι - νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη φτάνουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Ισχυροί νότιοι - νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη φτάνουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, κρατούν "δεμένα" τα πλοία σε αρκετά λιμάνια για πολλές νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να εκτελούν δρομολόγια μόνο έως το Μαρμάρι.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Πρίνου - Καβάλας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

