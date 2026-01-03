Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Η στρατιωτική επιχείρηση πίσω από τη σύλληψη του Μαδούρο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν, αναφέρει ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει την αρχή της μη καταφυγής στη βία, η οποία αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν και ότι μόνο ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του», έγραψε ο Μπαρό στο X.

