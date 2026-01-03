Ειδήσεις | Διεθνή

Στάρμερ: Η Βρετανία δεν είχε εμπλοκή στην επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στάρμερ: Η Βρετανία δεν είχε εμπλοκή στην επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα
Πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα του δεν είχε εμπλοκή στις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι θέλει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει γνώση όλων γεγονότων του έχει συμβεί.

«Θέλω πρώτα να εξακριβώσω τα γεγονότα. Θέλω να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Θέλω να μιλήσω με συμμάχους. Να είμαι απόλυτα σαφής ότι δεν είχαμε εμπλοκή... και πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Στάρμερ σε δήλωσή του προς βρετανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τραμπ: Ο Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Δημόσια ακίνητα: Αποκτούν ηλεκτρονικό φάκελο και ταυτότητα - Στόχος η προστασία και η αξιοποίησή τους

Δημογραφικό: Μειώθηκαν κατά 14% οι μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά μέσα σε μία 10ετία

tags:
Βρετανία
Κιρ Στάρμερ
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider