Νεκρός ηλικιωμένος από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Ραφήνα

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στην οδό Αγίας Μαγδαληνής στη Ραφήνα, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και εθελοντές. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

