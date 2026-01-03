Γερμανία: Καλεί ΗΠΑ - Βενεζουέλα να απόσχουν από ενέργειες περαιτέρω κλιμάκωσης

Το γερμανικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό».

«Να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης», κάλεσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», μετά τις τελευταίες εξελίξεις την Βενεζουέλα, τονίζοντας επίσης ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό». Ταυτόχρονα, το υπουργείο εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη χώρα.

«Η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα με ανησυχία, συνεχώς και πολύ στενά. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι η υποστήριξη του Βερολίνου προς τον λαό της Βενεζουέλας «παραμένει αμετάβλητη». Ο λαός της Βενεζουέλας «αξίζει ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον», υπογραμμίζεται.

Παράλληλα, έπειτα από συνεδρίαση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εκδόθηκε ταξιδιωτική οδηγία, με την οποία καλούνται οι Γερμανοί που βρίσκονται στην Βενεζουέλα «να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος». Όπως επισημαίνεται, το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

