Σάντσεθ: Η Ισπανια δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η Ισπανία δεν αναγνώριζε το καθεστώς Μαδούρο. Αλλά ούτε θα αναγνωρίσει μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αναφέρει ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Η Ισπανία δεν θα αναγνωρίσει μια επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με στρατιωτική επιχείρηση.

«Η Ισπανία δεν αναγνώριζε το καθεστώς Μαδούρο. Αλλά ούτε θα αναγνωρίσει μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ωθεί την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας», έγραψε ο Σάντσεθ στο X, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη χώρα της Νότιας Αμερικής μέχρι να ολοκληρωθεί μια «ασφαλής» μετάβαση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να «σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας σε μια δίκαιη και με διάλογο μετάβαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ