Ρωσία: Η Μόσχα προτρέπει την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του

Ρωσία: Η Μόσχα προτρέπει την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του
Ρωσικό ΥΠΕΞ προτρέπει την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του.

Η Ρωσία προέτρεψε τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

«Βάσει επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις ΗΠΑ, προτρέπουμε εντόνως την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

