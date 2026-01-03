Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κάηκαν ολοσχερώς δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Κάηκαν ολοσχερώς δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα
Η πυροσβεστική διεξάγει προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Ολοσχερώς κάηκαν τη νύχτα δύο αυτοκίνητα σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στη 1.35 και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Τα αυτοκίνητα που κάηκαν ήταν σταθμευμένα, ενώ η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

Η πυροσβεστική διεξάγει προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τραμπ: Ο Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Δημόσια ακίνητα: Αποκτούν ηλεκτρονικό φάκελο και ταυτότητα - Στόχος η προστασία και η αξιοποίησή τους

Δημογραφικό: Μειώθηκαν κατά 14% οι μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά μέσα σε μία 10ετία

tags:
Πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider