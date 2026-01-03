Θεσσαλονίκη: Κάηκαν ολοσχερώς δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα

Η πυροσβεστική διεξάγει προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Ολοσχερώς κάηκαν τη νύχτα δύο αυτοκίνητα σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στη 1.35 και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Τα αυτοκίνητα που κάηκαν ήταν σταθμευμένα, ενώ η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ