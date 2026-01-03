Ειδήσεις | Διεθνή

Φον ντερ Λάιεν για Βενεζουέλα: Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φον ντερ Λάιεν για Βενεζουέλα: Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση, αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε: «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τραμπ: Ο Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Δημόσια ακίνητα: Αποκτούν ηλεκτρονικό φάκελο και ταυτότητα - Στόχος η προστασία και η αξιοποίησή τους

Δημογραφικό: Μειώθηκαν κατά 14% οι μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά μέσα σε μία 10ετία

tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Βενεζουέλα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider