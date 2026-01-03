Αγορές: Στο πετρέλαιο η προσοχή μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Πιθανή θεωρείται μια πίεση στις τιμές τους «μαύρου χρυσού», ενώ ενδέχονται αντιδράσεις σε άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές τη Δευτέρα.

Η ταχεία και επιτυχημένη επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ενδέχεται να ασκήσει πίεση στο πετρέλαιο και να προκαλέσει αντίδραση σε άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μαδούρο, και σύμφωνα με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μάικ Λι, επικαλούμενος τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ηγέτης της Βενεζουέλας θα παραπεμφθεί σε δίκη.

Παρόλο που η αμερικανική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας δεν ήρθε εντελώς απροσδόκητα, ο χρονισμός της μπορεί να αιφνιδίασε πολλούς. Στην πλατφόρμα πρόβλεψης Kalshi, για παράδειγμα, η αγορά για την αποχώρηση του Μαδούρο πριν τον Φεβρουάριο διαπραγματευόταν γύρω στα 13 σεντ ανά δολάριο.

Η άμεση εστίαση των αγορών θα είναι στο πετρέλαιο το οποίο έχει ήδη χάσει 22% κατά τις τελευταίες 52 εβδομάδες.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι μια πιο φιλική κυβέρνηση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή - με την πάροδο του χρόνου. Το MarketWatch έχει αναφέρει προηγουμένως μια εκτίμηση της Wood Mackenzie, μιας παγκόσμιας εταιρείας έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ότι οι βελτιώσεις και οι επενδύσεις στις υποδομές της Βενεζουέλας θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου σε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Στη συνέχεια, μπορεί να απαιτηθεί άλλη μία δεκαετία και δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων για να αυξηθεί η παραγωγή κατά ακόμη 500.000 βαρέλια ημερησίως.

Ο Έντ Φίνλεϊ-Ρίτσαρντσον, ο οποίος διατηρεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε νέα για δεξαμενόπλοια πετρελαίου, εκτίμησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατά 4% μόλις ξαναρχίσουν οι συναλλαγές την Κυριακή.

Σημείωσε επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ευεργετικό για τα διυλιστήρια των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν το βαρύ πετρέλαιο που παράγει η Βενεζουέλα και για τις εταιρείες υποθαλάσσιων και πετρελαϊκών υπηρεσιών που μπορεί να κληθούν να συνδράμουν. Αντίθετα, θα ήταν επιζήμιο για τους Καναδούς παραγωγούς ανταγωνιστικού βαριού πετρελαίου, ανέφερε.

Ο χρυσός

Το «ευγενές» μέταλλο συνήθως αποτελεί ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών συγκρούσεων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση ήταν ταχεία, και οι τιμές του χρυσού έχουν ήδη αυξηθεί κατά 63% τον τελευταίο χρόνο.

Η αγορά ομολόγων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών θα μπορούσε επίσης να ωφεληθεί από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, μειώνοντας περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, οι αποδόσεις του βασικού 10ετούς ομολόγου, αυξήθηκαν κατά 5 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα. Οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα από τις τιμές.

Τα κρυπτονομίσματα

Η μόνη αγορά όπου υπήρξε σχετική κίνηση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ ήταν η αγορά κρυπτονομισμάτων, όπου οι τιμές του bitcoin παρέμειναν σταθερές, ίσως υποδεικνύοντας ότι οι αμερικανικές αγορές μετοχών πιθανότατα δεν θα δουν σημαντική κίνηση ως αποτέλεσμα της επιχείρησης.

Ο δείκτης S&P 500 SPX +0,19% υποχώρησε κατά 1% την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχει κερδίσει 15% τις τελευταίες 52 εβδομάδες.