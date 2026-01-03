Βανς: Η Βενεζουέλα αγνόησε πολυάριθμες προσφορές από τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας

Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ μόνο και μόνο επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας, τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Βενεζουέλα αγνόησε πολυάριθμες προσφορές από τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον Νικολάς Μαδούρο «πολλαπλούς τρόπους εξόδου», αλλά «η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις ΗΠΑ», έγραψε ο Βανς στο X.
«Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ μόνο και μόνο επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας», τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία @AP