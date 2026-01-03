Ειδήσεις | Διεθνή

Βανς: Η Βενεζουέλα αγνόησε πολυάριθμες προσφορές από τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας

Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ μόνο και μόνο επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας, τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Βενεζουέλα αγνόησε πολυάριθμες προσφορές από τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον Νικολάς Μαδούρο «πολλαπλούς τρόπους εξόδου», αλλά «η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις ΗΠΑ», έγραψε ο Βανς στο X.

«Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ μόνο και μόνο επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας», τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

