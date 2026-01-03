ΗΠΑ: Απαγορευτικό σε αμερικανικούς αερομεταφορείς να πετούν πάνω από την Καραϊβική

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ εξέδωσε απαγορευτικό λόγω κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε σήμερα απαγορευτικό σε αεροπορικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στις ΗΠΑ να λειτουργούν στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής, επικαλούμενη κινδύνους που σχετίζονται με στρατιωτική δραστηριότητα μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η FAA εξέδωσε «απαγόρευση» πτήσεων πάνω από διάφορους προορισμούς στην περιοχή «λόγω κινδύνων ασφαλείας... που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα».

