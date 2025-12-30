Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Συμμεριζόμαστε την ανησυχία του Κιέβου για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Συμμεριζόμαστε την ανησυχία του Κιέβου για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου
Το Κρεμλίνο απείλησε ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική του στάση, αφότου κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας ότι οι κατηγορίες της Ρωσίας περί επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην κατοικία του Ρώσου προέδρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Η γερμανική κυβέρνηση επισήμανε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις κατηγορίες της Ρωσίας παραθέτοντας την προειδοποίησή που έκανε ότι η Μόσχα ενδέχεται να εκμεταλλευτεί τις κατηγορίες.

«Συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία» αναφέρει σε δήλωση του εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Το Κρεμλίνο απείλησε ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική του στάση, αφότου κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα δεδομένα στην εργασία το 2026 - Πρεμιέρα με 13ωρο, αυξήσεις και fast track προσλήψεις

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα

Πόσο κόστισαν οι βίλες και οι επενδύσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2025

tags:
Ουκρανία
Γερμανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider