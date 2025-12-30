Γερμανία: Συμμεριζόμαστε την ανησυχία του Κιέβου για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου

Το Κρεμλίνο απείλησε ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική του στάση, αφότου κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας ότι οι κατηγορίες της Ρωσίας περί επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην κατοικία του Ρώσου προέδρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Η γερμανική κυβέρνηση επισήμανε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις κατηγορίες της Ρωσίας παραθέτοντας την προειδοποίησή που έκανε ότι η Μόσχα ενδέχεται να εκμεταλλευτεί τις κατηγορίες.

«Συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία» αναφέρει σε δήλωση του εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ