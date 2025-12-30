Ουκρανία: Εκκενώνονται 14 χωριά στο βόρειο τμήμα λόγω των ρωσικών πληγμάτων

Οι αρχές της περιφέρειας Τσερνίχιφ έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση των κατοίκων από 14 χωριά που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Οι αρχές της περιφέρειας Τσερνίχιφ, στη βόρεια Ουκρανία, έδωσαν σήμερα εντολή για την απομάκρυνση των κατοίκων από 14 χωριά που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, λόγω των καθημερινών ρωσικών βομβαρδισμών.

Οι αρχές αναφέρονται συχνά σε πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιφέρεια αυτή, που είχε γλιτώσει από τις χερσαίες μάχες μετά την ουκρανική αντεπίθεση του 2022 και την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, όμως βρίσκεται στην εμβέλεια πυρών από τη γειτονική Ρωσία.

«Το Συμβούλιο άμυνας αποφάσισε να εκκενώσει 14 μεθοριακά χωριά», όπου «ζουν ακόμη 300 άνθρωποι», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Βιτσισλάβ Τσάους, διευκρινίζοντας πως «η μεθοριακή ζώνη βομβαρδίζεται κάθε μέρα».

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, εντολές εκκένωσης έχουν εκδοθεί για τις κοινότητες Νόβγκοροντ-Σιβέρσκιι, Σεμενίφκα, Σνοφσκ, που βρίσκονται σε απόσταση δέκα έως δεκαπέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία, καθώς και για την Γκορόντνια, που βρίσκεται περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

«Πρέπει να φέρουμε σε πέρας τις απομακρύνσεις των κατοίκων μέσα σε 30 ημέρες», διευκρίνισε ο Τσάους.

Με τον ερχομό του χειμώνα, η Μόσχα ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις της με drones και πυραύλους θέτοντας στο στόχαστρο κυρίως τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και βυθίζοντας τους κατοίκους της στο σκοτάδι.

«Φέτος, λίγοι περισσότεροι από 1.400 κάτοικοι εγκατέλειψαν τη μεθοριακή ζώνη», πρόσθεσε ο Τσάους.

Τον Οκτώβριο, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της πόλης Νόβγκοροντ-Σιβέρσκι προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Η Ουκρανία εκδίδει συχνά εντολές για υποχρεωτικές απομακρύνσεις αμάχων, κυρίως στις ανατολικές ζώνες, όπου τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που υστερούν σε έμψυχο προσωπικό και πυρομαχικά.

Οι απομακρύνσεις αυτές γίνονται την ώρα που διπλωματικές διαβουλεύσεις έχουν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στην πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ