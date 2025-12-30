ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τα υποτιθέμενα drones κατά κατοικιών του Πούτιν

Το Κίεβο διαψεύδει την εμπλοκή του στην επίθεση την οποία κατήγγειλε η Ρωσία ότι έγινε σε μια από τις προεδρικές κατοικίες.

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν», δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».

Almost a day passed and Russia still hasn’t provided any plausible evidence to its accusations of Ukraine’s alleged “attack on Putin’s residence.” And they won’t. Because there’s none. No such attack happened.



We were disappointed and concerned to see the statements by Emirati,… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 30, 2025

«Απογοητευτήκαμε και ανησυχήσαμε από τις δηλώσεις εκ μέρους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδίας και του Πακιστάν που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με μια επίθεση που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ», συνέχισε ο Αντριι Σιμπίχα.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X ότι είναι «βαθιά ανήσυχος από πληροφορίες σχετικά με επίθεση με στόχο την κατοικία του ρώσου προέδρου».

«Τέτοιες αντιδράσεις απέναντι σε στημένους και αβάσιμους ισχυρισμούς της Ρωσίας το μόνο που κάνουν είναι ότι εξυπηρετούν την ρωσική προπαγάνδα και ενθαρρύνουν την Μόσχα να διαπράξει περισσότερες φρικαλεότητες και απάτες», πρόσθεσε προειδοποιώντας ότι «αυτό υπονομεύει την δημιουργική ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη».

Η κατηγορία της Μόσχας εκτοξεύθηκε από το Κρεμλίνο χθες, την επομένη της συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα.

Σήμερα, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για μία επίθεση που υποτίθεται ότι έγινε με 91(!) drone κατά της κατοικίας του Πούτιν.

Ομως ο Πεσκόφ έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι αυτό θα οδηγήσει σε σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης της Μόσχας και σε σφοδρή στρατιωτική απάντηση.

Αλλωστε ήδη από χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε καταγγείλει τα ψέματα της Μόσχας που έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό νέων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και την υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών του Κιέβου και της Ουάσινγκτον

«Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καλό», δήλωσε από την πλευρά του ο Τραμπ, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Πούτιν για την «ουκρανική επίθεση» και αποφάνθηκε ότι δεν είναι «η σωστή στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ