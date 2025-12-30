Αυτόματη διαγραφή «αιώνιων φοιτητών» από αύριο – Μπορεί να ξεπεράσουν και τις 220.000

Στην αυτόματη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που εισήχθησαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πριν από το 2017 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας από τις 31 Δεκεμβρίου.

Στην αυτόματη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που εισήχθησαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πριν από το 2017 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας από τις 31 Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο αφορά φοιτητές τετραετούς φοίτησης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις σπουδές τους, οι οποίες ίσως και να ξεπεράσουν τις 220.000.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου στους δημοσιογράφους Νίνα Κασσιμάτη και Αλέξανδρο Μορντουντακ, θα διαγράφονται όσοι δεν έχουν λάβει την ευεργετική ρύθμιση που προβλέπει την ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων και δύο επιτυχείς εξεταστικές στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Το 2026 θα ακολουθήσουν οι διαγραφές για φοιτητές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης, που εισήχθησαν αντίστοιχα έως το 2016 και το 2015.

«Δεν είναι τιμωρητικό μέτρο»

Ο υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι η ρύθμιση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων. «Το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπήκε το 1935 ή το 1970, αλλά ποιοι είναι σήμερα οι πραγματικά ενεργοί φοιτητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε ότι με τον νόμο του 2021 οι διαγραφές θα έπρεπε να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ωστόσο με νεότερη ευεργετική διάταξη δόθηκε επιπλέον παράταση ενός έτους σε περίπου 35.000 φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένα προσπαθήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Τα αριθμητικά δεδομένα των διαγραφών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν 423 τμήματα

Από αυτά, τα 291 είναι τετραετούς φοίτησης

Μέχρι το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2025, 225 από τα 291 τμήματα είχαν αποστείλει στοιχεία στο υπουργείο Παιδείας

Στα τμήματα αυτά καταγράφονται περίπου 165.000 φοιτητές προς διαγραφή, αριθμός που, με την ενσωμάτωση των στοιχείων από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 211.000 έως 220.000 φοιτητές.

Ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι ορισμένοι φοιτητές παλαιότερων δεκαετιών δεν είναι μηχανογραφημένοι, γεγονός που οδηγεί επίσης σε αυτόματη διαγραφή, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ετήσια παράταση.

Στόχος ο ακαδημαϊκός και διοικητικός προγραμματισμός

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η καταγραφή των ενεργών φοιτητών είναι κρίσιμη για τον προγραμματισμό των πανεπιστημίων, για τον σχεδιασμό της πολιτείας, αλλά και για τη συμμετοχή των ιδρυμάτων σε διεθνείς κατατάξεις, με πραγματικά και όχι διογκωμένα στοιχεία. Παράλληλα, ευχαρίστησε το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων για τις «υπεράνθρωπες προσπάθειες» συγκέντρωσης των στοιχείων.

Ρυθμίσεις για εργαζόμενους φοιτητές

Αναφερόμενος στις προβλέψεις για τους ενεργούς φοιτητές, σημείωσε ότι:

ισχύει η μερική φοίτηση,

δίνεται δυνατότητα διακοπής σπουδών έως δύο έτη,

ενώ η ρύθμιση του +1 έτους ισχύει και για τους σημερινούς φοιτητές.

Απάντηση στην κριτική και στην παραίτηση κοσμήτορα

Απαντώντας στην κριτική ότι οι μη ενεργοί φοιτητές δεν επιβαρύνουν οικονομικά τα πανεπιστήμια, ο υφυπουργός ανέφερε ότι, παρότι δεν συμμετέχουν στη φοιτητική μέριμνα, «συμβάλλουν αρνητικά στους ποιοτικούς δείκτες των ιδρυμάτων».

Σε ό,τι αφορά την παραίτηση του κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δήλωσε ότι σέβεται τις προσωπικές απόψεις, σημειώνοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε στρατηγικές και ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις όταν υπάρχει νόμος.