Ρωσία: Η FSB απέτρεψε «επίθεση» σε εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου της Transneft

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε «μία τρομοκρατική επίθεση» σε εγκατάσταση της πετρελαϊκής εταιρείας Transneft στην περιοχή Τιουμέν, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

«Όταν συνελήφθη, ο ύποπτος αντιστάθηκε στη σύλληψη και εξουδετερώθηκε με ανταποδοτικά πυρά», αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο την FSB.

