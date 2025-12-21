Ειδήσεις | Διεθνή

Καμπότζη: Πάνω από 500.000 εκτοπισμένοι εξαιτίας των εχθροπραξιών με την Ταϊλάνδη

Η ένοπλη σύγκρουση στα σύνορα της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης ανάγκασε πάνω από 500.000 αμάχους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ένοπλη σύγκρουση στα σύνορα της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης ανάγκασε πάνω από 500.000 αμάχους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους τις τελευταίες εβδομάδες στην καμποτζιανή πλευρά, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην Πνομ Πεν σήμερα.

«Πάνω από μισό εκατομμύριο Καμποτζιανοί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, υφίστανται σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των εξαναγκαστικών εκτοπισμών από τα σπίτια τους και τα σχολεία τους για να γλιτώσουν από τα πυρά πυροβολικού, τις ρουκέτες και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ταϊλανδικών F-16», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, κάνοντας λόγο για συνολικά 518.611 εσωτερικά εκτοπισμένους.

Στην Ταϊλάνδη έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κάπου 400.000 άνθρωποι αφότου ξανάρχισαν οι συγκρούσεις στα σύνορα και η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατέρρευσε, σύμφωνα με την Μπανγκόκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

