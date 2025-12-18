Παπαστεργίου: Κοινή ευθύνη κράτους και επιχειρηματικότητας η αξιοποίηση του τρίπτυχου κεφάλαιο-ταλέντο-δεδομένα

Στον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας για τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο αναφέρθηκε ο υπουργός.

Στον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας για τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Νέο παραγωγικό μοντέλο: Η Ελλάδα παράγει - Οι πολίτες ευημερούν», που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, ανέπτυξαν έναν ζωντανό και γόνιμο διάλογο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα της παραγωγικότητας, αλλά και για τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία.

Η συζήτηση ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το χάσμα δεξιοτήτων στην τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς και τον «κρυμμένο θησαυρό» της ελληνικής διασποράς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενσωμάτωσης νέας γνώσης στα πανεπιστήμια και στο τρίπτυχο κεφάλαιο - ταλέντο - δεδομένα ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη τεχνολογικών επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, κράτος και επιχειρηματικότητα μοιράζονται κοινή ευθύνη, ενώ το μεγαλύτερο έλλειμμα του παρελθόντος -το έλλειμμα φαντασίας- φαίνεται πλέον να καλύπτεται.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Γιάννης Παπαχρήστου, πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΣΕ, ανέδειξε τη στενή σχέση παραγωγικότητας και ποιότητας, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη χωρίς καινοτομία δεν δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Όπως σημείωσε, η ευθυγράμμιση των soft skills, της σύγχρονης διακυβέρνησης και της τεχνολογίας αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Από την πλευρά της, η Κάθη Χριστίδου, πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΣΜΑ, υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν πρέπει να περιορίζεται στη βελτίωση των αριθμών, αλλά να επεκτείνεται στο πραγματικό βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται να επενδύσει στρατηγικά σε δραστηριότητες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας το παραγωγικό και εμπορικό της ισοζύγιο.

Το πρώτο πάνελ με τίτλο «Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για το Αύριο» ανέδειξε τις πραγματικές προκλήσεις και δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας: τη χαμηλή τοπική προστιθέμενη αξία, την περιορισμένη παραγωγή τελικών προϊόντων και την ανάγκη ουσιαστικής μετάβασης σε κλάδους υψηλής αξίας.

Οι ομιλητές τόνισαν ότι ο πραγματικός ψηφιακός μετασχηματισμός αποτυπώνεται στη μείωση κόστους και χρόνου, στην αύξηση της αποδοτικότητας και, κυρίως, στην ενσωμάτωσή του στην κουλτούρα των οργανισμών, με τον CEO στον πυρήνα των αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του αυτοματισμού ως μοχλού αύξησης της παραγωγικότητας και δημιουργίας νέων ευκαιριών, καθώς και στην ανάγκη στήριξης, τόσο των «εθνικών πρωταθλητών», όσο και της ανάδειξης νέων.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Ευάγγελος Γκιζελής, CEO της Gizelis Robotics SA, ο Γεώργιος Δουκίδης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ιωάννης Μερτζάνης, CEO της Space Hellas, και ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης, NED, BOD member Eurobank Ltd, Senior Advisor.

Το δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Βιομηχανία και Μεταποίηση: Ανάπτυξη και Νέες Προοπτικές», επικεντρώθηκε στον στρατηγικό ρόλο της βιομηχανίας και της μεταποίησης ως θεμέλιου της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη επενδύσεων, τεχνολογικής αναβάθμισης και εξωστρέφειας, αλλά και τις προκλήσεις που θέτει το διεθνές περιβάλλον για την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της συστηματικής επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό και έρευνα, στο πλαίσιο ενός παραγωγικού μοντέλου που ενισχύει τη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Εμμανουήλ Αυγερινός, γενικός διευθυντής Εργοστασίου Α της ΒΙΑΝΕΞ, ο Γιώργος Καρακώστας, COO της Hellenic Cables, ο Θανάσης Καραλής, σύμβουλος θεμάτων παραγωγής και επενδύσεων της ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ, και ο Ιωάννης Μαθιός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ.

