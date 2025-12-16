Τροποποιήσεις στη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για τα πλημμυρόπληκτα κτίρια του Σεπτεμβρίου 2023

Με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται περαιτέρω η δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών για φακέλους που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ελαττώματα ως προς την ορθότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος υπέγραψε την 76009/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/03.12.2025 απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 6551/Β/09.12.2025 και αφορά τροποποίηση της υπό στοιχεία 58091/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/26.07.2024 απόφασης (Β’ 4435), σχετικά με τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται περαιτέρω η δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών για φακέλους που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ελαττώματα ως προς την ορθότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι ήδη με την υπό στοιχεία 72745 /ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/19.11.2025 (Β΄6237) απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστα Κατσαφάδου χορηγήθηκε δίμηνη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:

-Την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.),

-τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου,

-συμπλήρωση των ήδη εμπρόθεσμα υποβληθεισών αιτήσεων για έκδοση Άδειας Επισκευής,

-συμπλήρωση των ήδη εμπρόθεσμα υποβληθεισών αιτήσεων για Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση κτηρίου, η οποία θα λήξει στις 21.01.2026.

Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας (21.01.2026) εφαρμόζεται η νέα υπουργική απόφαση 76009/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/03.12.2025 (Β’ 6551) με την οποία καθορίζεται διαδικασία χορήγησης επιπλέον προθεσμίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες ως προς την ορθή συμπλήρωση των σχετικών φακέλων.

Σημειώνεται ότι, αρχικά προβλεπόταν η υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας να ζητήσει εγγράφως, θέτοντας μια τρίμηνη προθεσμία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων.

Με τη νέα υπουργική απόφαση εφόσον η προαναφερόμενη τρίμηνη προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα δικαιολογητικά που προσκομιστούν είναι ελλιπή, τότε η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώσει εκ νέου τους αιτούντες θέτοντας εξάμηνη προθεσμία για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης των κτηρίων.

Με τις αλλαγές αυτές, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διευκολύνει έμπρακτα τους πλημμυρόπληκτους πολίτες, εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής παραμένει δίκαιη, εύλογη και αποτελεσματική, χωρίς αδικαιολόγητους αποκλεισμούς.