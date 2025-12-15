8o Transplant Masterclass webinar

«Η ζωή κερδίζει έδαφος: Πέντε χρόνια προόδου και ελπίδας για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα».

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 18:30

Διαδικτυακά στο livemedia.gr

Μια χρονιά-ορόσημο αλλά και μια πολύ σημαντική πενταετία για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα κλείνουν με το 8ο Transplant Masterclass στις 15 Δεκεμβρίου.

Το Digital Transplant Masterclass επιστρέφει και φέτος διαδικτυακά, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, με έναν κεντρικό στόχο: να αποτυπώσει τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών στη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα. Το webinar, που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και του Ωνάσειου Νοσοκομείου, επιχειρεί μια συνολική και τεκμηριωμένη καταγραφή της μεταμοσχευτικής πραγματικότητας στη χώρα μας και επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Το webinar ανοίγει και συντονίζει ο Ιωάννης Ν. Μπολέτης, Πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου, ο οποίος μέσα από την τοποθέτησή του θα αναδείξει τα σημαντικότερα σημεία της οργανωμένης προσπάθειας, η οποία οδήγησε σε μια πενταετία σταθερής ανάκαμψης στις μεταμοσχεύσεις. Ακολουθεί η παρουσίαση του Προέδρου του ΕΟΜ, Γεώργιου Παπαθεοδωρίδη, με μια καταγραφή της περιόδου 2020–2025 και των ενεργειών που ώθησαν τη χώρα σε μια νέα μεταμοσχευτική δυναμική. Στη συνέχεια, κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες από όλο το μεταμοσχευτικό φάσμα παρουσιάζουν τις εξελίξεις σε κάθε πρόγραμμα: την πρόοδο στη μεταμόσχευση καρδιάς, την εξέλιξη του προγράμματος μεταμόσχευσης πνευμόνων, το νέο περιβάλλον στη μεταμόσχευση ήπατος, καθώς και την εικόνα της μεταμόσχευσης νεφρού σε ενήλικες και παιδιά. Κάθε εισήγηση συνθέτει μια ολοκληρωμένη αποτύπωση του σήμερα – ενός οικοσυστήματος που ωριμάζει και εξελίσσεται.

Όσο η γνώση μεγαλώνει, η συνεργασία ενισχύεται και η κοινωνία ενημερώνεται, τόσο η ζωή θα κερδίζει ξανά έδαφος και τον χώρο που της αξίζει. Γιατί κάθε βήμα προόδου στις μεταμοσχεύεις δεν είναι απλώς ένα ιατρικό επίτευγμα· είναι μια νέα αρχή για έναν άνθρωπο, μια οικογένεια, μια ολόκληρη κοινωνία.

Παρακολουθείστε ζωντανά https://www.livemedia.gr/onassis-health-webinar-15

Μάθετε περισσότερα https://www.onassis.org/el/whats-on/8th-transplant-masterclass

