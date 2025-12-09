Διαμορφώνοντας το μέλλον της τέχνης: Η Meriem Bennani κερδίζει το Boss Award για εξαίρετη προσφορά στα Art Basel Awards Miami Beach

Το πρώτο BOSS AWARD για Εξαίρετη Προσφορά απονεμήθηκε στην καλλιτέχνιδα Meriem Bennani κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας Τελετής Βραβείων Art Basel στο Miami Beach.

Το πρώτο BOSS AWARD για Εξαίρετη Προσφορά απονεμήθηκε στην καλλιτέχνιδα Meriem Bennani κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας Τελετής Βραβείων Art Basel στο Miami Beach.

Το βραβείο απένειμαν ο Daniel Grieder, CEO, και ο Marco Falcioni, Creative Director της HUGO BOSS, στο πλαίσιο των Art Basel Awards, των οποίων η BOSS είναι ο κύριος συνεργάτης παρουσίασης.

Το BOSS AWARD για Εξαίρετη Προσφορά τιμά έργα με σημαντικό πολιτιστικό αντίκτυπο, εντός και πέρα από το οικοσύστημα της σύγχρονης τέχνης. Αναδεικνύει δημιουργίες με σκοπό, κοινωνική συνάφεια και συμβολή στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού τοπίου του αύριο. Αυτή η επιμελημένη, BOSS-driven διάκριση μέσα στο πλαίσιο των Art Basel Awards φωτίζει καινοτόμες δουλειές που εμπνέουν αλλαγή και εκφράζουν τις αξίες της BOSS: τόλμη, αυθεντικότητα, φιλοδοξία και υπευθυνότητα.

Η Meriem Bennani, γεννημένη στο Μαρόκο και με έδρα τη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων - βίντεο, ήχο, animation, γλυπτική και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις. Είναι γνωστή για τη μίξη χιούμορ, ποπ αισθητικής και ψηφιακής γλώσσας στη δημιουργία αφηγηματικών, παιγνιώδων αλλά κριτικών έργων που καθηλώνουν τον θεατή.

«Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνω το BOSS AWARD για Εξαίρετη Προσφορά και να αναγνωρίζεται η δουλειά μου από ένα τόσο εμβληματικό brand όπως η BOSS, που εδώ και χρόνια στηρίζει καινοτόμα τέχνη η οποία συνομιλεί με την ευρύτερη κουλτούρα. Η υποστήριξη προς τους καλλιτέχνες είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της δημιουργικότητας και την ανάδειξη νέων ή αναδυόμενων φωνών, και είμαι ευγνώμων για αυτή την πλατφόρμα που μου επιτρέπει να συνεχίσω να εξερευνώ τη δύναμη της τέχνης να προκαλεί διάλογο και να δημιουργεί συνδέσεις. Αυτή η αναγνώριση με εμπνέει να συνεχίσω να δημιουργώ έργα που προκαλούν νέες οπτικές και γιορτάζουν την ομορφιά των συλλογικών εμπειριών», δήλωσε η Meriem Bennani.

Η επιλεξιμότητα για το βραβείο αφορά ζώντες καλλιτέχνες που εργάζονται σε οποιοδήποτε μέσο, με έμφαση σε ανερχόμενους δημιουργούς που διαμορφώνουν τον διάλογο εντός και πέρα από τον κόσμο της τέχνης. Ο/η βραβευθείς/είσα πρέπει να παρουσιάζει πρόσφατη, διακριτή και πρωτότυπη δουλειά, με σαφές δυναμικό επιρροής και απήχησης πέρα από τον στενό καλλιτεχνικό χώρο.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 100.000 δολαρίων ΗΠΑ, επιτρέποντας στον/στην καλλιτέχνη όχι μόνο να ενισχύσει τη φωνή του/της, αλλά και να διαθέσει 50.000 δολάρια σε μια κοινότητα ή έναν σκοπό της επιλογής του/της. Τα υπόλοιπα 50.000 δολάρια θα επενδυθούν σε ένα project, ανάθεση έργου ή πολιτιστική δράση που θα συν-αναπτυχθεί με τη BOSS.

«Η μόδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα άτομα και την κοινωνία, συχνά θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την τέχνη. Από την αρχή έως και το πρόσφατο fashion show μας, το BOSS Paradox, η HUGO BOSS παραμένει αφοσιωμένη στον διάλογο ανάμεσα στη μόδα και τη σύγχρονη τέχνη, καθώς αυτός εμπνέει διαρκώς καινοτομία, δημιουργικότητα και προοδευτική σκέψη», δήλωσε ο Marco Falcioni, Creative Director της HUGO BOSS.

Το λανσάρισμα των Art Basel Awards έγινε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Τα βραβεία αναγνωρίζουν 36 Μεταλλιούχους σε εννέα κατηγορίες της σύγχρονης τέχνης, μεταξύ των οποίων καταξιωμένους, ανερχόμενους και εμβληματικούς καλλιτέχνες, διατομεακούς δημιουργούς, επιμελητές, θεσμούς, υποστηρικτές, μέσα και αφηγητές που διαμορφώνουν το μέλλον της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσω μιας μοναδικής peer-to-peer διαδικασίας, οι Μεταλλιούχοι επιλέγουν 11 Gold Awardees, οι οποίοι τιμώνται με την υψηλότερη διάκριση στην τελετή.

Με το brand motto «Be Your Own BOSS», η BOSS γιορτάζει πρωτοπόρους από διαφορετικούς τομείς - αθλητισμό, μόδα, πολιτισμό και τέχνη 0 άτομα που ενσαρκώνουν αποφασιστικότητα, ενέργεια και πάθος. Οι Gold Awardees των Art Basel Awards είναι ηγετικές φωνές που διαμορφώνουν την κουλτούρα και προωθούν την καινοτομία μέσω των δημιουργικών κλάδων, από τις εικαστικές τέχνες έως τη μόδα, το design και την performance. Η τόλμη και το όραμά τους αντικατοπτρίζουν απόλυτα το τι σημαίνει να είσαι πραγματικός BOSS.

Η τελετή και το after-party των Art Basel Awards πραγματοποιήθηκαν στο New World Center στο Miami Beach και παρευρέθηκαν οι τιμώμενοι, ανερχόμενοι δημιουργοί, εξέχοντα μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας, καθώς και διακεκριμένοι καλεσμένοι και φίλοι του brand. Μεταξύ των παρόντων ήταν οι Khalid, Kimberly Drew, Christina Najjar, Gabrielle Richardson, Emily Baye Miller, Ethan Gaskill και Carlita, όλοι ντυμένοι με BOSS.

Ένα κεντρικό στοιχείο της τελετής αποτέλεσε ο immersive διάδρομος «1995-2025: 30 χρόνια υποστήριξης της τέχνης», που ανέδειξε τη μακρά πορεία της HUGO BOSS στην ενίσχυση της τέχνης. Μεταξύ των highlights: το έργο του James Rosenquist «Paper Suit» (1998), που συνδυάζει την τέχνη της ραπτικής με την εφήμερη φύση του χαρτιού· το μακροχρόνιο HUGO BOSS Prize σε συνεργασία με το Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum· και η αναδρομή στο HUGO BOSS ASIA ART Award που καθιερώθηκε με το Rockbund Art Museum στη Σαγκάη.

