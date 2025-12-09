Αγρότες: Πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα - Γενική συνέλευση σήμερα στη Νίκαια

Αποκλεισμένο θα είναι έως τις 10 το πρωί το αεροδρόμιο Ηρακλείου από αγρότες και κτηνοτρόφους, της Κρήτης που συνεδριάζουν σήμερα.

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι αγρότες, δημιουργώντας ολοένα περισσότερα μπλόκα - πάνω από 50 πλέον σε όλη τη χώρα - τα οποία ενισχύονται καθημερινά με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα.

Σε όλη τη χώρα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, όλο και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Μάλιστα, από χθες, Δευτέρα (08.12.2026) αποφάσισαν να κλείνουν συμβολικά για κάποιες ώρες και παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ ήδη έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς εθνικών οδών, τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Πιο αναλυτικά κλειστές σε πολλά σημεία της διαδρομής είναι και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης αλλά και η Εγνατία, ενώ μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Σημειώνεται πως μόνιμα κλειστά είναι: το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα, η Εθνική Οδός στη Νίκαια, η Εθνική Οδός στον Πλατύκαμπο, στην Εγνατία Οδό στα Κερδύλια και στον κόμβο Νικελίου, στην Ιονία Οδό στον κόμβο της Άρτας, ενώ αναμένεται και να στηθεί και στο Καλπάκι Ιωαννίνων ξανά.

Σημειώνεται πως αποκλεισμένο θα είναι έως τις 10 το πρωί το αεροδρόμιο Ηρακλείου από αγρότες και κτηνοτρόφους, της Κρήτης οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, στο μπλόκο της Νίκαιας σήμερα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, ενώ σχεδιάζεται αύριο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Κρήτη: Παραμένουν στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων οι αγρότες

Εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» παρέμειναν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο δεν εκτελούνται από τις έντεκα χθες το βράδυ, ενώ το πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους οι διαμαρτυρόμενοι, θα το αποφασίσουν στη διάρκεια σύσκεψης της Συντονιστικής τους Επιτροπής σήμερα το πρωί.

Χωρίς εντάσεις η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται εντός των χώρων υποδοχής καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους. Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εαν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό των διαμαρτυρόμενων είναι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματα τους, με κυρίαρχο την πληρωμή των ενισχύσεων με την μέθοδο της Τεχνικής Λύσης, αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν επίσης η νέα ΚΥΑ να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συζήτησης μαζί τους, καθώς οι συνθήκες που βιώνουν τους οδηγούν στον αφανισμό. Στόχος είναι, όπως τονίζουν, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν λάβουν δεσμεύσεις, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των κινήσεων τους εκτός του μπλοκου αεροδρομίου, του μπλοκου στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ και το λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛΑΣ θα ενισχυθούν με δυνάμεις από την Αθήνα ενώ στους κόλπους των αγροτών και κτηνοτρόφων έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για το αποτέλεσμα των βίαιων χθεσινών επεισοδίων με τον πετροπόλεμο, τον τραυματισμό αστυνομικών, τις φθορές υπηρεσιακών οχημάτων και αν τελικά τέτοιες εικόνες, βοηθούν τον αγώνα τους ή τους απομακρύνουν από το στόχο τους για δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά και την κοινωνία.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Δυναμικά συνεχίζουν και σήμερα, Τρίτη, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, παραμένοντας σε ετοιμότητα και διατηρώντας υψηλό τον παλμό των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Χθες το απόγευμα οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό των παραδρόμων, εκτός της Εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας τον βαθμό έντασης των κινητοποιήσεών τους.

Οι κινητοποιήσεις των θεσσαλών αγροτών προσανατολίζονται για αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, το πρωί, όπου αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις στο μπλόκο, όπου συζητούνται οι εξελίξεις, αξιολογούνται οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες θέτουν σειρά αιτημάτων που αφορούν άμεσα το εισόδημα και το κόστος παραγωγής τους, ζητώντας την άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση του κόστους με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, καθώς και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία - Αποφασίζουν κι άλλες μορφές δράσεων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Τα δύο μπλόκα συνεχώς ενισχύονται κι εξαπλώνονται, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Οι αγρότες και των δύο μπλόκων μέσα από καθημερινές συνελεύσεις προχωρούν σε συντονισμό του αγώνα τους, αποφασίζοντας κι άλλες μορφές δράσεων αλλά και συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

Πάτρα: Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ όπως αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή, σήμερα στις 8:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων.

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποίηση, αύριο, Τετάρτη στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Παράλληλα, σε κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, με μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου.

Ακόμη, από χθες Δευτέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 - Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, ενώ το βράδυ της Δευτέρας άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στον Πύργο.

Επίσης, για σήμερα το πρωί έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη του Πύργου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ