Θεσσαλονίκη: Στήνεται αύριο στην Νικήτη το πρώτο μελισσοκομικό/αγροτικό μπλόκο στην Π.Ε. Χαλκιδικής

Το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, πρόκειται να στηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευσή τους.

Στο σημείο θα συγκεντρωθούν μελισσοκόμοι με τα οχήματά τους και αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από περιοχές όπως αυτές της Ορμύλιας, Νικήτης και Συκιάς. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστοτέλης Κασσανδρινός, μέλος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Επαγγελματιών Χαλκιδικής, που αριθμεί 400 μέλη, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας στα κτίρια της Νομαρχίας και ενδεχομένως στις εφορίες.

«Με τις κινητοποιήσεις μας,τόνισε, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και να διεκδικήσουμε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ