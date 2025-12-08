Ειδήσεις | Ελλάδα

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι, λόγω σαλμονέλας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι, λόγω σαλμονέλας
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου τής συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Σε δειγματοληψία τροφίμου «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» με κωδικό παρτίδας 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση «Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» προέβη ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων.

Στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου τής συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ύποπτα» μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις

Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

Βγάλτε εκπροσώπους κι ελάτε - Κι ο Βελόπουλος στα Μάλγαρα - Κυρανάκης παντού - Μιλάει η Wharton

tags:
ΕΦΕΤ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider