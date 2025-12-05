Νορβηγία: Αγοράζει δύο ακόμη υποβρύχια και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από την Γερμανία

Η Νορβηγία σχεδιάζει να αγοράσει δύο ακόμη υποβρύχια από την Γερμανία και ξεχωριστά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, σε πολύ υψηλότερο κόστος από ότι πριν.

Η Νορβηγία σχεδιάζει να αγοράσει δύο ακόμη υποβρύχια από την Γερμανία και ξεχωριστά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας, σε πολύ υψηλότερο κόστος από ότι πριν, εν μέρει λόγω της υψηλής ζήτησης σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η παραγγελία υποβρυχίων έρχεται να προστεθεί σε τέσσερα υποβρύχια που παρήγγειλε η σκανδιναβική αυτή χώρα από την γερμανική Thyssenkrupp το 2021 έναντι 45 δισεκατομμυρίων κορωνών (4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) εκείνη την εποχή. Τα νέα υποβρύχια θα παραγγελθούν επίσης από το τμήμα ναυπηγικών κατασκευών της Thyssenkrupp, που πρόσφατα έγινε θυγατρική υπό την επωνυμία TKMS.

Οι μετοχές της TKMS, η οποία επιβεβαίωσε την συμφωνία, σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 1% στις 14.4 ώρα Ελλάδος.

Η νέα παραγγελία θα κοστίσει 46 δισεκατομμύρια κορώνες, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος των υποβρυχίων στα 100 δισεκατομμύρια κορώνες, εν μέρει λόγω του πληθωρισμού που έχουν ανεβάσει τα κόστη των πρώτων υλών και του αμυντικού εξοπλισμού.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται εν μέσω αυξανόμενων αμυντικών δαπανών, υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να το πράξουν αλλά και επειδή έχουν θορυβηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Νορβηγία είναι ο παρατηρητής του ΝΑΤΟ για την τεράστια περιοχή των 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων (772.000 τετραγωνικών μιλίων) του Βόρειου Ατλαντικού που χρησιμοποιείται από τα πυρηνικά υποβρύχια του ρωσικού βόρειου στόλου.

Μια βασική αποστολή για τα υποβρύχια θα είναι η παρακολούθηση των ρωσικών υποβρυχίων, των οποίων η βάση βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, μια περιοχή στην Αρκτική που συνορεύει με τη Νορβηγία.

«Βλέπουμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στον Βόρειο Ατλαντικό και στην Θάλασσα Μπάρεντς αυξάνουν τις δραστηριότητες τους» είπε ο υπουργός Άμυνας Τόρε Σανβίκ σε δηλώσεις του.

Το πρώτο από τα έξι υποβρύχια αναμένεται να σταλεί το 2029, αναφέρει το υπουργείο.

Η Νορβηγία σχεδιάζει επίσης να αγοράσει για τον στρατό της μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους, που μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση 500 χιλιομέτρων, κόστους 19 δισεκατομμυρίων κορωνών.

Ο Πόλεμος στην Ουκρανία και η υπεροχή των πυραυλικών επιθέσεων , έδειξαν στις δυτικές χώρες ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουν τις δυνατότητες τους.

«Είναι σημαντικό να έχουμε μια αμυντική δυνατότητα που μπορεί να αποτρέψει ένα πιθανό εχθρό από το να μας προκαλέσει βλάβη» αναφέρει ο Σαντβίκ στις δηλώσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ