Ειδήσεις | Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση του τροφίμου «Kinder Μιx 3D pop-up»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΦΕΤ: Ανάκληση του τροφίμου «Kinder Μιx 3D pop-up»
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαπιστώθηκε η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο είναι αλλεργιογόνο, καθώς περιέχει γλουτένη.

Σε έλεγχο του τροφίμου «Kinder Μιx 3D pop-up» των 143g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση Lidl Hellas προέβη ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Φορέα, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαπιστώθηκε η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο είναι αλλεργιογόνο, καθώς περιέχει γλουτένη.

Συγκεκριμένα, το προϊόν φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, της οποίας η αναδιπλούμενη φύση δεν καθίσταται σαφής στον καταναλωτή, με συνέπεια οι πληροφορίες της επισήμανσης που αφορούν αλλεργιογόνες ουσίες να μην είναι εμφανείς, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 1169/2011.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα υπηρεσία για Ίντερνετ στο σπίτι χωρίς «νεκρές ζώνες» φέρνει η Cosmote Telekom

Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros σε ένα deal 82,7 δισ. δολαρίων

Αττική: Στη ζώνη του πλημμυρικού κινδύνου ακόμη και με «απλή» ισχυρή βροχή - Δείτε τον χάρτη

tags:
ΕΦΕΤ
Τρόφιμα
Lidl
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider