Βρετανία: Η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος προβλέπει μείωση των δικαστηρίων με ενόρκους

Η μεταρρύθμιση είναι «σκληρά αναγκαία», διαβεβαίωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι.

Λιγότεροι λαϊκοί δικαστές, για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης: η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα τη μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος, με στόχο την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων που στενάζουν από το βάρος των υποθέσεων.

Η μεταρρύθμιση είναι «σκληρά αναγκαία», διαβεβαίωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

Το κυριότερο μέτρο που εισηγείται ο Λάμι είναι ο περιορισμός της πρόσβασης σε σώματα ενόρκων. Στη Βρετανία, τα σοβαρά αδικήματα (ανθρωποκτονίες, βιασμοί κλπ) δικάζονται από δικαστήρια που αποτελούνται από έναν επαγγελματία δικαστή και 12 ενόρκους, απλούς πολίτες που επιλέγονται με κλήρωση. Τα ήσσονος σημασίας αδικήματα παραπέμπονται σε μονομελή δικαστήρια με επαγγελματίες δικαστές. Κλοπές, διαρρήξεις ή διακίνηση ναρκωτικών μπορεί να παραπεμφθούν στο ένα ή στο άλλο δικαστήριο.

Ο Λάμι τόνισε στους βουλευτές ότι οι δίκες με ενόρκους θα παραμείνουν «ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος» για τα σοβαρά αδικήματα, διαβεβαιώνοντας ότι ακόμη και μετά τη μεταρρύθμιση, τα τρία τέταρτα των υποθέσεων που σήμερα εκδικάζονται από δικαστήρια ενόρκων θα παραμείνουν στη δικαιοδοσία των λαϊκών δικαστών. Πιο συγκεκριμένα, τα σοβαρά αδικήματα που επισύρουν ποινές άνω των τριών ετών, θα παραπέμπονται σε δικαστήρια ενόρκων. Εάν η προβλεπόμενη ποινή είναι μικρότερη των τριών ετών, οι κατηγορούμενοι θα δικάζονται μόνο από έναν επαγγελματία δικαστή. Για να γίνει αυτό, η κυβέρνηση σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα στα πρωτοβάθμια ποινικά δικαστήρια με ενόρκους (Crown Courts).

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ είπε ότι είναι «δίκαιο» να ασχολούνται οι ένορκοι μόνο με «τις σοβαρές υποθέσεις».

Σήμερα, περίπου 80.000 υποθέσεις είναι σε αναμονή ακρόασης στα Crown Courts, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το 2019. «Χωρίς κατεπείγουσα δράση», μέχρι το 2028 θα φτάσουν τις 100.000, προειδοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ορισμένα θύματα περιμένουν έως και τέσσερα χρόνια μέχρι να διεξαχθεί η δίκη και περίπου το 10% των υποθέσεων βιασμού δεν φτάνουν ποτέ στο ακροατήριο γιατί στο μεταξύ τα θύματα επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη διαδικασία.

Η μεταρρύθμιση πάντως ανησυχεί τους δικηγόρους και περίπου 100 έστειλαν επιστολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ των άλλων μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι και η χορήγηση 550 εκατομμυρίων λιρών (626 εκατ. ευρώ) σε βάθος τριετίας για τη στήριξη των υπηρεσιών που βοηθούν τα θύματα και τους μάρτυρες κατά τη διάρκεια της δικαστικής διερεύνησης των υποθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ