Ολοκληρώθηκε το 14ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς κλάδους, τις κατασκευές και την ενέργεια, και στις υποκατηγορίες τους.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, το 14ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ, στις 27-28 Νοεμβρίου, στην Αθήνα. Στη σχετική ανακοίνωση το επιμελητήριο αναφέρει:

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς κλάδους, τις κατασκευές και την ενέργεια, και στις υποκατηγορίες τους. Περισσότεροι από 175 Άραβες επιχειρηματίες από 17 αραβικές χώρες συμμετείχαν στο Φόρουμ, καθώς και περισσότερα από 125 κορυφαία στελέχη που εκπροσώπησαν 68 ελληνικές εταιρείες.

Την τελετή έναρξης κήρυξε ο κ. Rashad Mabger, Γενικός Γραμματέας του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον κ. Χάρη Γερονικόλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Suheil Hassib Sabbagh, Αντιπρόεδρο, και τον Καθηγητή Δρ. Khaled Hanafy, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων.

Τον λόγο έλαβαν οι επίτιμοι καλεσμένοι, ο Πρέσβης Δρ. Ali Ibrahim Al-Malki, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Επικεφαλής Οικονομικών Υποθέσεων στον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, Αίγυπτος, ο κ. Mohammed Sbihi, Αντιπρύτανης του Αραβικού Διπλωματικού Σώματος και Πρέσβης του Βασιλείου του Μαρόκου στην Ελλάδα, και ο κ. Δημήτρης Αναγνώπουλος, Γενικός Γραμματέας Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας. Ειδική παρουσίαση παρατέθηκε από τον Aref Boualwan, Αντιπρόεδρο Συστημάτων Πληροφοριών & Τεχνολογίας | CISO, Consolidated Contractors Company, σχετικά με τα έργα, τις δραστηριότητες και την ηγετική θέση της CCC.

Την τελετή έναρξης τίμησε με την παρουσία του ο Ναύαρχος Osama Rabie, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ της Αιγύπτου. Με αφορμή την περίσταση, ο κ. Omar Amer Yousef, Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, παρέθεσε ομιλία για να καλωσορίσει τον Ναύαρχο, και επεκτάθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας από κάθε άποψη, αναφερόμενος ιδιαιτέρως στην υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της Αρχής και της Antipollution Egypt, θυγατρικής του ελληνικού ομίλου V Group, με σκοπό να μετατρέψει τη Διώρυγα του Σουέζ στην πρώτη Πράσινη Διώρυγα παγκοσμίως.

Οι διαβουλεύσεις της πρώτης ημέρας περιστράφηκαν γύρω από το θέμα «Χτίζοντας το Αύριο: Προοπτικές για Αραβο-Ελληνική Συνεργασία στον Τομέα των Κατασκευών», δίνοντας την ευκαιρία στους ομιλητές να παρουσιάσουν τον ρόλο της ελληνικής πλευράς σε έργα υποδομών στον αραβικό κόσμο, αναλύοντας τις προσπάθειες ανοικοδόμησης ορισμένων αραβικών χωρών. Πρώτος ομιλητής σε αυτό το μέρος ήταν ο κ. Wissam Khalifa Al Idrissi, Υφυπουργός Θαλάσσιων Μεταφορών της Λιβύης.

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην ενέργεια και τον ρόλο της ως μοχλό ανάπτυξης. Κορυφαία στελέχη παρουσίασαν τα κοινά αραβο-ελληνικά ενεργειακά έργα και μελλοντικά με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Ο κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, παρέθεσε κεντρική ομιλία με θέμα τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης στον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο. Ο λόγος δόθηκε στην κα Αντωνία Δήμου, Ειδική Σύμβουλο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Αναπληρώτρια Γραμματέας Προγράμματος του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκφώνησε ομιλία εκ μέρους του κ. Χάρη Θεοχάρη, Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας. Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν με μία στρογγυλή τράπεζα με θέμα την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας και τις Προοπτικές Συνεργασίας με τον Αραβικό Κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε πληθώρα ιδιωτικών συναντήσεων μεταξύ Αράβων επιχειρηματιών και των Ελλήνων ομολόγων τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ