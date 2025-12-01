Χρυσοχοΐδης: Απάτη και διαφθορά, τα κύρια στοιχεία που ενισχύουν το οργανωμένο έγκλημα

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις ελληνικές αρχές.

«Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αμοιβαία οφέλη και, πάνω από όλα, συμβάλλει ουσιαστικά στον κοινό στόχο: την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και στην προστασία των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών της Περιφερειακής Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στην Αθήνα.

Τον υπουργό συνόδευε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ενώ τον υποδέχτηκαν ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας Νικόλαος Πασχάλης και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, αντεισαγγελέας Α.Π Ελένη Καρκαμπούνα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις ελληνικές αρχές, όπως είπε, αλλά και στο θέμα της κατάχρησης των κοινοτικών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παίζει καταλυτικό ρόλο στην ΕΕ και ότι είναι αναγκαία η ενιαία δράση στον τομέα της καταπολέμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η απάτη και η διαφθορά είναι τα κύρια στοιχεία που ενισχύουν το οργανωμένο έγκλημα και επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών με πολλούς τρόπους. Η κατάχρηση κοινοτικών πόρων δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο μόνο στην ΕΕ, αλλά και στους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία», σημείωσε ο υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε τον ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μιας Υπηρεσίας, που, όπως είπε, κάνει υπερήφανη την Ελληνική Αστυνομία και το Κράτος και πως «αποτελεί πρότυπο για την Αστυνομία που θέλουμε να έχουμε».

Στη συνεργασία που υπάρχει με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρθηκε, στον σύντομο χαιρετισμό του, και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ενώ έφερε ως παράδειγμα αποτελεσματικών κοινών δράσεων, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αποδεικνύει με πολύ απτό τρόπο την αποφασιστικότητά μας να συνδράμουμε και να συνεργαστούμε χέρι-χέρι με όλες τις δικαστικές αρχές, ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα», τόνισε ο Αρχηγός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ