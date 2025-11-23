Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση στον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου της Χεζμπολάχ- Τουλάχιστον 1 νεκρός και 21 τραυματίες

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να πλήττει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ

O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε σήμερα μία επίθεση εναντίον του «αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, έγινε γνωστό από το γραφείο του, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοθέτησε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να κάνει λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 21 τραυματίες από αυτήν την επίθεση.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε εναντίον του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χεζμπολάχ στην καρδιά της Βηρυτού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης», λέει το γραφείο του Νετανιάχου σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Νετανιάχου «διέταξε την επίθεση έπειτα από σύσταση του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», συμπλήρωσε.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές, στόχος του ισραηλινού πλήγματος στα νότια προάστια της Βηρυτού ήταν ο Αλί Ταμπταμπαΐ, στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ.

Από την επίθεση επλήγησαν ο τρίτος και τέταρτος όροφος ενός εννιαόροφου κτιρίου, γύρω από το οποίο έσπευσαν ασθενοφόρα, ενώ διασώστες διεξήγαγαν έρευνες στα διαμερίσματα, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από το σημείο.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου έκανε λόγο για «τραυματίες και σοβαρές ζημιές» σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα στα νότια περίχωρα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, από την 5η Ιουνίου, και το πέμπτο κατά σειρά μετά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Μια αντιπροσωπεία από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς έφθασε στο Κάιρο για συνομιλίες, με φόντο τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές από το αεροδρόμιο της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό, ηγείται της αντιπροσωπείας. Συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ με επίκεντρο τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην πρόσφατη κλιμάκωση, παρά την εκεχειρία που εφαρμόστηκε τη 10η Οκτωβρίου, όπως και στη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ