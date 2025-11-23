1.000 Έλληνες ξενοδόχοι στη μάχη με τις πλατφόρμες τύπου Booking

Οι πυλώνες ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα του τουρισμού και η ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης.

Ενεργό ρόλο στη πανευρωπαϊκή διαμάχη που έχει ξεκινήσει μεταξύ ξενοδόχων και Booking αλλά και ευρύτερα πλατφορμών κρατήσεων, γνωστές και ως OTAs (Online Travel Agencies) έχουν οι Έλληνες ξενοδόχοι. Συγκεκριμένα χίλιοι εξ αυτών ακολουθούν την δικαστική οδό και συντάσσονται με 15.000 επιχειρηματίες της φιλοξενίας από την ευρύτερη περιοχή, διεκδικώντας ίση μεταχείριση με τους μεγάλους παίκτες του ψηφιακού κόσμου.

Το παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), Αλέξανδρος Βασιλικός, κατά τη διάρκεια της 13ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης Xenia. «Πρωτοπορήσαμε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους για να βάλουμε “φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών ώστε κάθε ξενοδόχος που επενδύει και αναλαμβάνει όλα τα κόστη, να είναι και ο πραγματικός ιδιοκτήτης του προϊόντος του. Η Ευρώπη οφείλει να παρέχει το πέπλο προστασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ίδιας της ταυτότητας της» ανέφερε, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός πως πάνω από 15.000 ξενοδόχοι σε όλη την Ευρώπη ένωσαν τη φωνή τους για τον σκοπό αυτό. Ο ίδιος σημείωσε μάλιστα ότι το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο και της πρόσφατης συνάντησης που είχε υπό την ιδιότητα του προέδρου της HOTREC (Association of Hotels, Restaurants & Cafés in Europe) με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσολα.

Να θυμίσουμε ότι οι ξενοδόχοι διεκδικούν την συμμόρφωση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών (Google, Boooking, κλπ) με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA), ώστε να μην εκμεταλλεύoνται τη δεσπόζουσα θέση τους, αναπτύσσοντας αθέμιτες πρακτικές με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων φιλοξενίας. Έχουν δε ξεκινήσει τον αγώνα τους μετά και την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδινε πλέον στους επιχειρηματίες του κλάδου της φιλοξενίας την ελευθερία να διαμορφώνουν οι ίδιοι την τιμολογιακή πολιτική τους, προσφέροντας στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων τους ακόμη και τιμές χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες των OTAs, καθώς δεν εξαρτάται από αυτό η οικονομική βιωσιμότητα των τελευταίων.

Οι πυλώνες ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα του τουρισμού

Την ίδια στιγμή βέβαια, οι ξενοδόχοι διεκδικούν και ένα ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία διογκώνεται διαρκώς. «Και στην περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων πρώτοι εμείς αναδείξαμε την κοινωνική πτυχή της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του φαινομένου, πολύ πριν γίνει ξεκάθαρη η ευρωπαϊκή πολιτική βούληση ότι η λύση του στεγαστικού στην Ευρώπη περνάει και από την περαιτέρω ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλικός τονίζοντας ότι η ρύθμιση δεν πρέπει να εξαντληθεί σε όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στους πέντε πυλώνες που θα πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη του τουρισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αυθεντικότητα, την προσέλκυση Ελλήνων εργαζόμενων, την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και την διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας φιλοξενίας που θα έχει στο επίκεντρο και την κοινωνική ευθύνη.

Με αυτή την στόχευση, ο κλάδος έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα, όπως το ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα Περιβαλλοντικής Κατάταξης των ξενοδοχείων - στο οποίο πρωτοπορεί η χώρα μας και είναι κομβικό για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό βέβαια, προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του είναι η συνεργασία με την Πολιτεία, ώστε να διασφαλιστούν χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για τα ξενοδοχεία και ειδικά για αυτά των μικρότερων κατηγοριών.

Αναγκαία η πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Στην ανάγκη στήριξης των επενδύσεων αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής. «Υπάρχει ουσιαστική έλλειψη σε θεσμική προσοχή και ως κλάδος δεν πρέπει να δεχτούμε καμία συζήτηση για παραγωγικά μοντέλα όπου ο τουρισμός δεν αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΞ, τονίζοντας ότι «ο κλάδος αποτελεί, μεταφορικά και κυριολεκτικά, εθνική ασπίδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο «εννέα στις δέκα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κάποια τράπεζα, την ώρα που το κόστος ψηφιακής και πράσινης μετάβασης είναι αυξημένο και ανά περιπτώσεις πνίγει τους επιχειρηματίες. «Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ελπίζουμε ότι η κοινωνία -και ιδιαίτερα ο πολιτικός κόσμος- θα ξεπεράσει παρωχημένες νοοτροπίες που μας κρατούν πίσω. Είναι καιρός να πάψουν να αναζητούν “παχιές αγελάδες για άρμεγμα” και “κότες με χρυσά αυγά” και να στηρίξουν τις πραγματικές επενδύσεις που δημιουργούν ουσιαστική περιφερειακή προστιθέμενη αξία» προσέθεσε.