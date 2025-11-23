Κορυφώνονται οι συνομιλίες για Ουκρανία: Οι κίνδυνοι για το Κίεβο - Το μήνυμα Ζελένσκι

«Οι ουκρανικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες, βρίσκονται σε στενή επαφή, ενώ ελπίζω πραγματικά να υπάρξει αποτέλεσμα».

Ξεκίνησε ο πρώτος κρίσιμος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη, της Ελβετίας και αντιπρόσωποι από ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη «κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Στις συνομιλίες, υπενθυμίζεται ότι θα συζητηθεί το «σχέδιο 28 σημείων», το οποίο αποτελεί το σχέδιο ΗΠΑ - Ρωσίας, το οποίο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να δεσμευτεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου — αιτήματα που αποτελούν πάγιες αξιώσεις του Κρεμλίνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προθεσμία έως την Πέμπτη στο Κίεβο για να αποδεχθεί την πρόταση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο από την Ουκρανία, τόσο και από την Ευρώοη, καθώς προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, με αφορμή την έναρξη των συνομιλιών ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε το δικό του προσωπικό μήνυμα κάνοντας έκκληση για να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Επί του παρόντος, οι ομάδες που θα εργαστούν σχετικά με τα βήματα για να τερματιστεί ο πόλεμος συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει επανενεργοποιηθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική. Οι ουκρανικές και αμερικανικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες των ευρωπαϊκών εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή, και ελπίζω πραγματικά να υπάρξει αποτέλεσμα» ανέφερε σε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αρχίσει ξανά ποτέ. Αναμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω όλοι οι συμμετέχοντες να είναι εποικοδομητικοί. Χρειαζόμαστε όλοι ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ενώ στις συνομιλίες της Κυριακής αναμένεται να συμμετάσχουν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Στόχος της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθεί η διατύπωση του σχεδίου πριν από τη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ. Παράλληλα, τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση και η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία, επεσήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσιάζοντας τα 3 σημεία της Γηραιάς Ηπείρου για ειρήνη.

Τι φοβάται το Κίεβο

Αν το Κίεβο έχανε την υποστήριξη των ΗΠΑ, οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές για τον εφοδιασμό του με όπλα και την πρόσβαση σε πληροφορίες, επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες κρίσεις: έλλειψη στρατιωτών, οικονομική κρίση και μια αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των Ουκρανών σε μια προεδρία που έχει στιγματιστεί από σκάνδαλα σύμφωνα με το CNN.

H απόρριψη της πρότασης θα προμήνυε έναν υπαρξιακό διαχωρισμό από τις ΗΠΑ, με τεράστιες στρατηγικές επιπτώσεις για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της. Θα διακινδύνευε οι ΗΠΑ να γυρίσουν την πλάτη τους στη σύγκρουση εντελώς, να αθετήσουν τις δεσμεύσεις για εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία και να πουν όχι μόνο στον Ζελένσκι, αλλά και στους Ευρωπαίους.

Οι ΗΠΑ σταμάτησαν για λίγο την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία τον Μάρτιο, μετά την περίφημη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. Η ακριβής φύση αυτής της συνεργασίας δεν έχει ποτέ δημοσιοποιηθεί, αλλά πιθανότατα περιλαμβάνει έγκαιρη προειδοποίηση για ρωσικές εκτοξεύσεις πυραύλων και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων των ρωσικών στρατευμάτων, κάτι κρίσιμο σε μια εποχή που οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν πρόοδο σε πολλά σημεία της πρώτης γραμμής.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από ουκρανικές επιθέσεις βαθιά εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών, εξομολογήθηκαν ουκρανικές πηγές στο CNN. Τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ουκρανίας δεν θα μπορούσαν να λυθούν με κανέναν αριθμό αμερικανικών τανκς ή πυραύλων. Ο στρατός της αντιμετωπίζει κρίση ανθρώπινου δυναμικού.

Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους μόνο τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους. Πολλές μονάδες πεζικού έχουν σοβαρή υποστελέχωση, όμως η μείωση του ορίου ηλικίας στράτευσης κάτω από τα 25 θεωρείται πολιτική νάρκη. Σε περίπτωση που το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, η υποστήριξη των ΗΠΑ για τη φερεγγυότητά του μπορεί να είναι ένα ακόμη θύμα. Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η Ουκρανία χρειάζεται 65 δισ. δολάρια για δημοσιονομική στήριξη μόνο το 2026.

Η ΕΕ δυσκολεύεται να συμφωνήσει σε έναν τρόπο χρήσης παγωμένων ρωσικών assets ως κάποιο είδος εγγύησης δανείου. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς ακριβείς και λεπτομερείς εγγυήσεις, που να έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ ώστε να έχουν ισχύ νόμου και να υποστηρίζονται από την απειλή κυρώσεων, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο Ζελένσκι θα αποδεχόταν ένα απλό περίγραμμα του σχεδίου. Όμως την ίδια ώρα, η απόρριψή του θα έφερνε υπαρξιακό κίνδυνο για τη χώρα του.