Τι περιλαμβάνει η αντιπρόταση ΕΕ - Ουκρανίας στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Ασπίδα τύπου ΝΑΤΟ από τις ΗΠΑ, χρήση παγωμένων ρωσικών assets, εγγυήσεις ασφαλείας. Οι «κόκκινες» γραμμές απέναντι στο Κρεμλίνο.

Κίεβο και ΕΕ στην αντιπρότασή τους στο προσχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία θα επιμείνουν ότι οι συζητήσεις με τη Ρωσία για τυχόν ανταλλαγές εδαφών μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν σταματήσει ο πόλεμος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στην απάντησή τους στο σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τους Αμερικανούς που να αντικατοπτρίζει τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και τάσσονται υπέρ της χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών assets για την ανοικοδόμηση του Κιέβου.

Παράλληλα, διαφωνούν με τους όρους της Μόσχας να παραχωρήσει το Κίεβο μη κατεχόμενα εδάφη στα ανατολικά. Επιπλέον, οι ΗΠΑ θα λάβουν ισχυρούς πόρους για τις ισχυρές εγγυήσεις που παρέχουν και τα ρωσικά assets θα παραμείνουν παγωμένα, εκτός εάν η Μόσχα συμφωνήσει σε αποζημιώσεις.

Άλλες κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά και η Ρωσία θα επιτραπεί σταδιακά να επιστρέψει στην παγκόσμια οικονομία εάν τηρήσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τους όρους που πρότειναν οι ΗΠΑ, η Ουκρανία θα έπρεπε να αποσύρει στρατεύματα από τμήματα στο Ντονμπάς, τα οποία η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως.

Η Μόσχα θα λάμβανε επίσης de facto αναγνώριση για την Κριμαία, το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ. Το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου μετώπου, συμπεριλαμβανομένων των Χερσώνας και Ζαπορίζια, θα «παγώσει».

Η αμερικανική πρόταση περιορίζει επίσης το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε 600.000 άτομα. Πολλές άλλες ρήτρες που πρότειναν οι ΗΠΑ, όπως η επιστροφή όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, θα ήταν αποδεκτές.