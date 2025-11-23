Νέο φλερτ για εξαγορά της Anglo American από BHP

Η BHP προσπάθησε να εξαγοράσει την Anglo American για 49 δισ. δολάρια πέρυσι, προτού τελικά αποχωρήσει μετά από ένα δημόσιο θρίλερ πέντε εβδομάδων.

Νέα απόπειρα εξαγοράς της Anglo American επιδιώκει η BHP επιδιώκοντας να αναδιαμορφώσει τον κλάδο εξόρυξης. Ο γίγαντας των εμπορευμάτων έχει κάνει προτάσεις στην Anglo American τις τελευταίες ημέρες, η μετοχή της οποίας μετρά ράλι 17% στις συναλλαγές του Λονδίνου φέτος, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 31,9 δισ. στερλινών (41,8 δισ. δολάρια). Η BHP έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 130 δισ. δολαρίων.

Η Anglo American συμφώνησε τον Σεπτέμβριο να εξαγοράσει την Teck σε μια εκ των μεγαλύτερων συμφωνιών που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδο της εξόρυξης, δημιουργώντας έναν κολοσσό χαλκού, ψευδαργύρου και άλλων μετάλλων αξίας 50 δισ. δολαρίων σε πολλές ηπείρους. Η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καθώς οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών πρόκειται να ψηφίσουν για το deal στις 9 Δεκεμβρίου ενώ απαιτείται και η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών σε χώρες όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Ο Καναδάς ασκεί πιέσεις στην Anglo να αναλάβει ισχυρότερες δεσμεύσεις σε εκτελεστικές και διοικητικές θέσεις στα κεντρικά γραφεία της στο Βανκούβερ ως προϋπόθεση για την εξαγορά της Teck, η οποία σήμερα έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 19 δισ. δολαρίων. Η BHP προσπάθησε να εξαγοράσει την Anglo American για 49 δισ. δολάρια πέρυσι, προτού τελικά αποχωρήσει μετά από ένα δημόσιο θρίλερ πέντε εβδομάδων.