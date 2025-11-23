Χριστούγεννα: Εκτοξεύονται οι προ-κρατήσεις στους χειμερινούς προορισμούς - Πού φτάνουν οι τιμές

Οι προ-κρατήσεις σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για ολόκληρα διαμερίσματα ή/και κατοικίες διαθέσιμες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, «χτυπούν» 90% - 100%, σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Τιμές από 300 έως 1.500 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις. Τι συμβαίνει σε Αράχωβα, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Αρκαδία, Ιωάννινα, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Β. Ελλάδα.

Εντυπωσιακή ζήτηση φαίνεται να προσελκύει το ταξίδι στο βουνό για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τις προ-κρατήσεις που καταγράφονται στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για ολόκληρα διαμερίσματα ή/και κατοικίες διαθέσιμες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα ποσοστά προ-κρατήσεων να «χτυπούν» 90% - 100%. Οσον αφορά στις τιμές, για 4 διανυκτερεύσεις, ξεκινούν από 330-350 ευρώ (π.χ. Ναύπλιο, Καλαμάτα,), ανεβαίνουν σε 700-900 ευρώ σε Ιωάννινα, Καστοριά, Τρίκαλα, και πάνε σε επίπεδα 1.000 ευρώ και άνω (Καρπενήσι, Καλαμπάκα, Μέτσοβο), έως σχεδόν 1.500 ευρώ σε Λεβίδι, Στεμνίτσα και Αράχωβα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τα ποσοστά προ-κρατήσεων στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμών είναι ήδη άνω του 90% στους 19 από τους 23 προορισμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η κίνηση να ενταθεί και τα ποσοστά να αγγίξουν το 100%, ειδικά στις ορεινές περιοχές όπου εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων αφορούν αποκλειστικά ακίνητα εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, και όχι ξενοδοχειακές μονάδες ή πανσιόν, ενώ η συνολική δυναμικότητα σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς παραμένει περιορισμένη.

Εξαιρετική εικόνα στους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του δικτύου, κ. Θ. Μπάκας, η Αράχωβα, πέρα από την εντυπωσιακή ζήτηση, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς τα Χριστούγεννα. Κλασικά αξιοθέατα της περιοχής είναι ο επιβλητικός βράχος της Ώρας, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τα περίφημα σκαλιά, καθώς και φυσικά ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Την περίοδο των εορτών, η Αράχωβα στολίζεται εντυπωσιακά, ενώ τα στενά του κέντρου γεμίζουν με τοπικά προϊόντα, γλυκίσματα και παραδοσιακές γεύσεις όπως η φορμαέλα. Στην Αράχωβα, οι προ-κρατήσεις για το διάστημα 24/12 -28/12 αγγίζουν το 78%. Το κόστος διαμονής για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 620€ για κατοικία σε απόσταση 300 μέτρων από το κέντρο, κατάλληλη για τετραμελή οικογένεια ή παρέα, ενώ μπορεί να φτάσει τα 1.411€ για κατοικία με 2 Υ/Δ. Υπάρχουν και chalet που φιλοξενούν 9-10 άτομα, με κόστος έως 3.479€.

Το Μέτσοβο με τη χαρακτηριστική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική του προσφέρει γιορτινή ατμόσφαιρα, με παραδοσιακά έθιμα όπως τα Μέτσοβιτικα κάλαντα και τα αναμμένα τζάκια στις πλατείες. Αγαπημένα αξιοθέατα είναι το Μουσείο Αβέρωφ, η Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, το Αρχοντικό Τοσίτσα και φυσικά η λίμνη Αώου για χειμερινές εξορμήσεις. Στο Μέτσοβο, όπου η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι μικρή, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 96%, και το κόστος τετραήμερης διαμονής από 1.058€, για κατοικία 150 μέτρων από το κέντρο.

Τα Ιωάννινα αποτελούν έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς για Χριστούγεννα. Η Λίμνη Παμβώτιδα με το νησάκι της, το Κάστρο των Ιωαννίνων, το Σπήλαιο Περάματος και τα παραδοσιακά στενά της παλιάς πόλης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ιδανική για γιορτινές βόλτες. Την περίοδο των εορτών πραγματοποιούνται χριστουγεννιάτικες δράσεις, φωταγωγήσεις και γιορτινές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία. Η πόλη των Ιωαννίνων παραμένει παραδοσιακός χειμερινός προορισμός για Αιτωλοακαρνάνες και Θεσσαλονικείς, με υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Οι προ-κρατήσεις για τα Χριστούγεννα αγγίζουν το 98%, ενώ η δυναμικότητα καταγράφει 533 (594 το 2024, 501 το 2023) εγγεγραμμένα αυτοτελή ακίνητα. Σήμερα είναι διαθέσιμες στην Airbnb μόλις 11 κατοικίες, με κόστος τετραήμερης μίσθωσης από 753€.

Τα Καλάβρυτα γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή τα Χριστούγεννα, με το χιονοδρομικό κέντρο Χελμού, το Μέγα Σπήλαιο, τη Μονή Αγίας Λαύρας και τη γραφική βόλτα με τον Οδοντωτό να αποτελούν σταθερές αξίες. Την περίοδο των γιορτών, οι πλατείες φωτίζονται και αναβιώνουν παραδοσιακά έθιμα. Στα Καλάβρυτα, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 92%, με ζητούμενες τιμές από 1.232€ για κατοικία με 3 Υ/Δ κατάλληλη για 6-8 άτομα.

Οι αρκαδικοί προορισμοί αποτελούν «ζωντανά» χριστουγεννιάτικα χωριά. Η Δημητσάνα με τον Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, η Βυτίνα με το Μαύρο Δάσος, η Στεμνίτσα με τα παραδοσιακά εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, αλλά και τα Λαγκάδια με τα πέτρινα αρχοντικά τους, δημιουργούν μια από τις πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες της Πελοποννήσου. Στην περιοχή αναβιώνουν τοπικά έθιμα φωτιάς, παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικα παζάρια. Το Λεβίδι, η Ζάτουνα, η Καρύταινα και η Βλαχέρνα αποτελούν «κρυμμένα στολίδια» με πέτρινη αρχιτεκτονική, γραφικές πλατείες και τοπικές γιορτές. Το κόστος τετραήμερης διαμονής κυμαίνεται από 482€ έως 1.481€, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν ολόκληρα αρχοντικά 75-120 τ.μ.

Φημισμένο για το Βελούχι και τη χειμερινή του φύση, το Καρπενήσι στολίζεται γιορτινά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Δημοφιλή αξιοθέατα αποτελούν το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας και οι μικρές πετρόχτιστες κοινότητες όπως το Μικρό - Μεγάλο Χωριό. Το Καρπενήσι προσελκύει Αθηναίους και κατοίκους όμορων νομών, με προ-κρατήσεις 97% και κόστος από 1.317€ για κατοικία με 6 Υ/Δ κατάλληλη για 8–10 άτομα.

Τα Μετέωρα προσφέρουν μοναδική πνευματική ατμόσφαιρα τα Χριστούγεννα, με τα μοναστήρια φωτισμένα και επισκέψιμα. Η πόλη της Καλαμπάκας στολίζεται και φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις. Οι προ-κρατήσεις σήμερα αγγίζουν το 98%, με το κόστος από 1.035€.

Η Καλαμάτα ζει έντονα το πνεύμα των Χριστουγέννων, με στολισμένο ιστορικό κέντρο, τα Φαναράκια της Παραμονής και την παραλιακή που γεμίζει ζωή. Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα παρουσιάζει προ-κρατήσεις 72% με 183 διαθέσιμα ακίνητα και τιμές από 353€.

Το Ναύπλιο, με το Παλαμήδι, την Ακροναυπλία, το Μπούρτζι και τα στενά της Παλιάς Πόλης, αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της χώρας. Τα Χριστούγεννα φιλοξενούνται μουσικές εκδηλώσεις και υπέροχος στολισμός. Το Ναύπλιο καταγράφει προ-κρατήσεις 73%, με δυναμική 462 εγγεγραμμένων ακινήτων (450 το 2024, 370 το 2023) και κόστος τετραημέρου από 330€.

Γνωστά για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, τα Τρίκαλα μετατρέπονται σε χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα. Ιδανικά για οικογένειες. Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 97% και το κόστος τεσσάρων διανυκτερεύσεων από 939€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Η Έδεσσα, με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες της, η Φλώρινα με το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο έθιμο «Μπουμπουσάρια», η Βέροια με το πλούσιο βυζαντινό της παρελθόν και τα Γρεβενά με το μοναδικό φυσικό τους ανάγλυφο, αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους αναζητούν πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες. Τα ποσοστά προ-κρατήσεων παραμένουν εντυπωσιακά υψηλά: η Έδεσσα αγγίζει το 100%, η Φλώρινα επίσης το 100%, η Βέροια το 98% με κόστος από 525€, ενώ στα Γρεβενά οι προ-κρατήσεις φτάνουν το 94% με τιμές από 593€.

Η γραφική Καστοριά, με τη μαγευτική λίμνη της που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα κατανυκτική τις ημέρες των Χριστουγέννων, μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ζεστούς χειμερινούς προορισμούς. Οι βόλτες στον παραλίμνιο δρόμο, το παλιό παραδοσιακό Ντολτσό και το στολισμένο κέντρο συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες δράσεις, θεματικό πάρκο και συναυλίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία. Η Καστοριά εμφανίζει προ-κρατήσεις 97%, με τιμές από 940€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Τάσεις Δεκεμβρίου: προς το η 100% πληρότητα, άνοδος τιμών

Καθώς πλησιάζουμε στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, οι προ-κρατήσεις αναμένεται να αγγίξουν το 100%, ενώ οι τιμές θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία, όχι μόνο λόγω των εορτών, αλλά και επειδή θα έχουν απομείνει διαθέσιμα κυρίως ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας (άνω των 100-120 τ.μ.), με κόστος συχνά άνω των 350€ ανά διανυκτέρευση σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς.