Έως τέλος του 2025 η Προδημοσίευση για τα νέα «Σχέδια Βελτίωσης»

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να εκδοθεί η Προδημοσίευση για τα νέα «Σχέδια Βελτίωσης», στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα». Σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη του ΥπΑΑΤ που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προγραμματισμός του ΥΠΑΑΤ για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, χρονική περίοδο κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση των αιτήσεων της Παρέμβασης για την «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

Όπως ανέφεραν τα ίδια στελέχη «με αυτό τον τρόπο αυτό, οι νέοι γεωργοί που θα ενταχθούν στο μέτρο θα μπορούν να συμμετάσχουν στα Σχέδια Βελτίωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμική των εκμεταλλεύσεών τους».

Σημείωσαν επιπλέον ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, καθώς στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την προώθηση της τεχνολογικής αναβάθμισης, καθώς και στη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Αναφορικά με τα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται για τα Σχέδια Βελτίωσης, αυτά αναμένονται να διαμορφωθούν με βάση τις πρόσθετες δράσεις που θα εντάξει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο προσεχές διάστημα, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανακατανομής πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εξετάζεται η ενίσχυση του υποέργου της Μεταποίησης με επιπλέον κονδύλια που μπορεί να φτάσουν έως και 10 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από τις απεντάξεις έργων που δεν έχουν υλοποιηθεί. «Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να δώσει ουσιαστική ώθηση στην αγορά αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια βιομηχανία αγροτεχνολογίας» είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Σημείωσαν ότι έχει ήδη μειωθεί ο ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα, διευκολύνοντας τις νέες επενδύσεις των παραγωγών και μειώνοντας το κόστος εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων.

Στόχος του ΥΠΑΑΤ με τις παραπάνω παρεμβάσεις είναι να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, συνδυάζοντας τη νέα ΚΑΠ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις εθνικές ενισχύσεις, με στόχο έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο πρωτογενή τομέα.

Όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα για την αγροτική παραγωγή και θα παρουσιαστούν στην 31η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων - Agrotica 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.