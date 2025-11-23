Πολιτική | Διεθνή

Επιφυλακτικός o Μερτς για επίτευξη συμφωνίας ειρήνης για Ουκρανία έως την Πέμπτη

Επιφυλακτικός o Μερτς για επίτευξη συμφωνίας ειρήνης για Ουκρανία έως την Πέμπτη
Φρίντριχ Μερτς / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε σήμερα πως διατηρεί «επιφυλάξεις» σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας επί του σχεδίου των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία έως την Πέμπτη, την καταληκτική ημερομηνία που όρισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σήμερα είναι Κυριακή. Το σχέδιο του προέδρου Τραμπ είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία έως την Πέμπτη. Απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί... Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι πιθανό δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική).

