Καναδάς: Οι εμπορικές συνομιλίες με ΗΠΑ θα επαναληφθούν στον «κατάλληλο» χρόνο

Ο Τραμπ ανέστειλε τον περασμένο μήνα τις συνομιλίες εξαιτίας διαφημιστικής καταχώρησης κατά των δασμών που κυκλοφόρησε η κυβέρνηση της επαρχίας Οντάριο.

Ο Καναδάς θα επαναλάβει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ «όταν θα είναι η κατάλληλη» ώρα, δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, προσθέτοντας ότι δεν έχει κάποιο πιεστικό ζήτημα για να συζητήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε πολύ απασχολημένοι με το μέλλον του Καναδά και με νέες συμπράξεις. Θα υπάρξουν συνομιλίες με τον πρόεδρο, πιθανόν στις επόμενες δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της Ομάδας των 20 (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ. Επανέλαβε επίσης ότι είναι ανοικτός στον διάλογο.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε επίσης ότι αργότερα σήμερα θα μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σύμβουλοι ασφαλείας από τον Καναδά και άλλες χώρες της Δύσης συναντώνται στη Γενεύη για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ. Αναφορικά με το ίδιο το σχέδιο, ο Κάρνεϊ δήλωσε: «Μας αρέσει το υπ’ αριθμόν ένα σημείο, η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος, αυτό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

