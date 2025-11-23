Ειδήσεις

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Μόσχα

Drones / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ

Σημαντικός σταθμός θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας έγινε σήμερα στόχος της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να ενεργοποιηθούν εφεδρικά συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.

«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ουκρανία
Drone
Ρωσία
Ενέργεια
