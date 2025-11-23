Επενδύσεις 130 εκατ. ευρώ σε νέο logistics hub στο Ριάντ από DHL

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην Ειδική Ολοκληρωμένη Ζώνη Logistics δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, θα ανοίξει το 2027, πρόσθεσε.

Επενδύσεις130 εκατ. ευρώ σε ένα logistics hub στο Ριάντ, στοιχηματίζοντας στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να γίνει περιφερειακό εμπορικό κέντρο σχεδιάζει η DHL.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατασκευή της αποθήκης αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ορκούν Σαρουχάνογλου, διευθύνων σύμβουλος της DHL Supply Chain στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην Ειδική Ολοκληρωμένη Ζώνη Logistics δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, θα ανοίξει το 2027, πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις, προκειμένου να προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες εκτός του πετρελαϊκού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2030 του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στον τομέα των logistics, με στόχο να καταστήσει το βασίλειο εμπορικό κόμβο που θα συνδέει την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.