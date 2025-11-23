Επιχειρήσεις | Διεθνή

Επενδύσεις 130 εκατ. ευρώ σε νέο logistics hub στο Ριάντ από DHL

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επενδύσεις 130 εκατ. ευρώ σε νέο logistics hub στο Ριάντ από DHL
Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην Ειδική Ολοκληρωμένη Ζώνη Logistics δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, θα ανοίξει το 2027, πρόσθεσε.

Επενδύσεις130 εκατ. ευρώ σε ένα logistics hub στο Ριάντ, στοιχηματίζοντας στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να γίνει περιφερειακό εμπορικό κέντρο σχεδιάζει η DHL.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατασκευή της αποθήκης αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ορκούν Σαρουχάνογλου, διευθύνων σύμβουλος της DHL Supply Chain στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην Ειδική Ολοκληρωμένη Ζώνη Logistics δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, θα ανοίξει το 2027, πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις, προκειμένου να προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες εκτός του πετρελαϊκού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2030 του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στον τομέα των logistics, με στόχο να καταστήσει το βασίλειο εμπορικό κόμβο που θα συνδέει την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ από Δευτέρα - Ποιοι το χάνουν

1.000 Έλληνες ξενοδόχοι στη μάχη με τις πλατφόρμες τύπου Booking

Χριστούγεννα: Εκτοξεύονται οι προ-κρατήσεις στους χειμερινούς προορισμούς - Πού φτάνουν οι τιμές

tags:
DHL
Logistics
Σαουδική Αραβία
Επενδύσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider