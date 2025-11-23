Προσθήκη του «Καρτέλ των Ήλιων» στη μαύρη λίστα της Ουάσιγκτον

Ο όρος που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον (οι «ήλιοι») αναφέρεται μάλλον στα διακριτικά ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα χαρακτηρίσει αύριο Δευτέρα «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» (Foreign Terrorist Organization, FTO) αυτό που αποκαλεί Καρτέλ των Ήλιων και περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καθώς δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση στη χώρα αυτή εδώ και μήνες, ενώ ταυτόχρονα δεν αποκλείει διάλογο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με επικεφαλής τον Μάρκο Ρούμπιο, που θεωρείται «γεράκι», χειρίζεται τη μαύρη λίστα των FTO, που συμπεριλαμβάνει πλέον από φέτος, πέρα από ισλαμιστικές, αυτονομιστικές και ακροαριστερές οργανώσεις, και λατινοαμερικάνικες συμμορίες.

Ο κ. Ρούμπιο έχει ανακοινώσει πως θα προσθέσει στον κατάλογο το Cártel de los Soles, μολονότι πολλοί ειδικοί λένε πως η ύπαρξή του ως τέτοιου μένει να αποδεχθεί και αναφέρονται μάλλον σε δίκτυο διαφθοράς και παράνομων δραστηριοτήτων.

Ο όρος που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον (οι «ήλιοι») αναφέρεται μάλλον στα διακριτικά ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας.

Βομβαρδισμοί;

«Το Cártel de los Soles, καθώς και άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua (σ.σ. διεθνής συμμορία ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα) και το (σ.σ. μεξικανικό) καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», ανέφερε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται καθώς Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, αρμάδα πολεμικών πλοίων και μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας βλέπει στην ανάπτυξη αυτή «απειλή» ανατροπής της, επιβολής «αλλαγής καθεστώτος» προκειμένου η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

«Αυτό δίνει φάσμα δυνατοτήτων, τόσο στρατιωτικών όσο και από την άποψη των κυρώσεων, στην κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί πίεση», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουάν Μανουέλ Τρακ, πανεπιστημιακός στο Μεξικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι μέρες του ομολόγου του Μαδούρο είναι μετρημένες και αποκάλυψε πως έχει δώσει εντολή να διεξαχθούν μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα -- αλλά μερικές ημέρες αργότερα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης.

Η αμερικανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε γυμνάσια το σενάριο των οποίων προβλέπει βομβαρδισμούς B-52 στην Καραϊβική. Κι η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας κάλεσε τους χειριστές των εμπορικών αεροσκαφών να διπλασιάσουν τις προφυλάξεις, να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή λόγω "της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας" γύρω από τη Βενεζουέλα και στην ίδια τη χώρα.

Ο προσδιορισμός κάποιας οντότητας ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης δεν σημαίνει --ή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη-- την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Ωστόσο το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε πως το μέτρο του δίνει πλειάδα νέων επιλογών.

Οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 83 ανθρώπους κατά τα είκοσι και πλέον αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων τα οποία κατά την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών.

«Η αύξηση της πίεσης δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι σχεδόν άμεσα επικείμενη επίθεση κάποιου είδους» κατά τον κ. Τρακ.

Οικονομικός αντίκτυπος;

Η Βενεζουέλα υφίσταται από το 2019 αμερικανικές κυρώσεις, ιδίως εμπάργκο στο πετρέλαιο, κάτι που υποχρεώνει το Καράκας να πουλάει το πετρέλαιό του στη μαύρη αγορά ή/και με μεγάλες εκπτώσεις.

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν να παρέχονται οποιαδήποτε υλική υποστήριξη και οποιοιδήποτε πόροι σε κάθε οργάνωση που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική.

Κάποιοι οικονομολόγοι εκτιμούν πως η κίνηση ίσως προκαλέσει περαιτέρω ασφυξία στην οικονομία της λατινοαμερικάνικης χώρας, που βρίσκεται ξανά κοντά σε υπερπληθωρισμό.

Τομείς που δεν είχαν τρωθεί από τις κυρώσεις ενδέχεται να υποφέρουν λόγω της φόβου διεθνών συνεργατών πως θα υποστούν με τη σειρά τους κυρώσεις αν συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Βενεζουέλα ("over compliance").

Για την ώρα, η Ουάσιγκτον μοιάζει να αποστρέφει το βλέμμα από το πετρέλαιο: αφήνει το Καράκας να εξάγει αργό στη μαύρη αγορά και δεν ακουμπά την άδεια --που της επιτρέπει να δραστηριοποιείται στη χώρα παρά τις κυρώσεις-- της Chevron.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ